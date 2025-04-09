Облил бензином авто врача и поджег: полиция рассказала детали инцидента в центре Киева

Уничтоженный дотла огнем 7 апреля в Киеве автомобиль "Ниссан Лиф" принадлежал 67-летнему врачу, правоохранители сообщили о подозрении вероятному поджигателю.

Источник: столичная полиция

Детали: По словам начальника Голосеевского управления полиции Араика Кочкадамяна, к преступлению причастен 36-летний житель Кировоградской области.

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Прямая речь: "Фигурант приехал в столицу с заранее подготовленной канистрой бензина. Находясь возле транспортного средства, владельцем которого является 67-летний врач, мужчина облил его легковоспламеняющимся веществом и поджег. После возгорания автомобиля злоумышленник пытался скрыться, однако был задержан неподалеку от места совершения преступления".

Детали: Полицейские задержали поджигателя, изъяли у него зажигалку и канистру с легковоспламеняющимся веществом. Сейчас правоохранители устанавливают мотив совершенного правонарушения.

Кроме этого, правоохранители также установили, что во время побега фигурант применил силу к одному из свидетелей происшествия и начал угрожать ему.

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По данным фактам следователи, под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры, сообщили ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) и ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Предыстория: