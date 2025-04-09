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В ТЦК заявили, что в Житомире мужчина, которого везли на ВВК, применил перцовый газ и сбежал

Александр ШумилинСреда, 9 апреля 2025, 14:17
В ТЦК заявили, что в Житомире мужчина, которого везли на ВВК, применил перцовый газ и сбежал

В среду в сети распространи видео, как в Житомире двое работников ТЦК и СП задерживают мужчину. В областном ТЦК заявили, что тот убегал, перед этим применив баллончик с перечным газом.   

Источник: сообщение Житомирского областного ТЦК и СП, местные телеграмм-каналы

Дословно ТЦК: "Представитель Житомирского ОМТЦК и СП вместе с водителем на служебном автомобиле осуществлял сопровождение гражданина Щербатых 1999 года рождения для прохождения военно-врачебной комиссии.

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Во время движения гражданин достал перцовый баллончик и применил его, направив в лицо водителю и сопровождающему.

Во избежание дорожно-транспортного происшествия водитель быстро среагировал и остановил служебное авто. Однако, воспользовавшись моментом, гражданин начал убегать. На видео зафиксирован именно момент остановки гражданина для недопущения побега, но удержать его не удалось, поскольку на тот момент оба военнослужащих еще не оправились от эффекта перцового раствора".

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Детали: В ТЦК и СП заявили, что к событию привлекли полицию со следственно-оперативной группой.

ЖитомирТЦК
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