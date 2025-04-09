Подозреваемому в убийстве Фарион продлили арест, он обратился за медпомощью

9 апреля Шевченковский райсуд Львова продлил до 8 июня меру пресечения Вячеславу Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион – перед заседанием мужчина обратился к врачам из-за плохого самочувствия.

Источник: "Суспільне Львів"

Детали: По информации журналистки "Суспильного", заседание по делу об убийстве Ирины Фарион началось 9 апреля в 10:35 в Шевченковском суде Львова.

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Подозреваемый Вячеслав Зинченко опоздал, потому что перед слушанием ему стало плохо и он обратился за медицинской помощью. Об этом сообщил его адвокат Юрий Немировский, который приехал на заседание вместо другого защитника Игоря Сулимы.

Суд удалился в совещательную комнату, после чего объявил, что Зинченко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 июня.

Адвокат подал ходатайство о переносе заседания из-за плохого самочувствия подзащитного – суд его удовлетворил. Следующее слушание назначено на 29 апреля.

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