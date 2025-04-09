Подозреваемому в убийстве Фарион продлили арест, он обратился за медпомощью
9 апреля Шевченковский райсуд Львова продлил до 8 июня меру пресечения Вячеславу Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион – перед заседанием мужчина обратился к врачам из-за плохого самочувствия.
Источник: "Суспільне Львів"
Детали: По информации журналистки "Суспильного", заседание по делу об убийстве Ирины Фарион началось 9 апреля в 10:35 в Шевченковском суде Львова.
Подозреваемый Вячеслав Зинченко опоздал, потому что перед слушанием ему стало плохо и он обратился за медицинской помощью. Об этом сообщил его адвокат Юрий Немировский, который приехал на заседание вместо другого защитника Игоря Сулимы.
Суд удалился в совещательную комнату, после чего объявил, что Зинченко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 июня.
Адвокат подал ходатайство о переносе заседания из-за плохого самочувствия подзащитного – суд его удовлетворил. Следующее слушание назначено на 29 апреля.
Предыстория:
- Мэр Львова Андрей Садовый и полиция сообщили, что бывший народный депутат Ирина Фарион, на которую совершили покушение 19 июля 2024 года, умерла в больнице в тот же день.
- 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Следствие склонялось к мысли, что стрелок – только исполнитель.
- 26 июля 2024 года суд арестовал на 2 месяца подозреваемого Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога. После избрания меры пресечения молодой человек заявил журналистам, что не убивал языковеда. Позже суд несколько раз продлевал арест подозреваемого.
- Мать 18-летнего Вячеслава, которого подозревают в убийстве Фарион, считает, что сын не мог ее убить, а также "у него не было мотивов и опыта стрельбы".