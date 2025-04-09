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Подозреваемому в убийстве Фарион продлили арест, он обратился за медпомощью

Степан ГафткоСреда, 9 апреля 2025, 14:40
Подозреваемому в убийстве Фарион продлили арест, он обратился за медпомощью
Фото: "Суспильне Львов"

9 апреля Шевченковский райсуд Львова продлил до 8 июня меру пресечения Вячеславу Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион – перед заседанием мужчина обратился к врачам из-за плохого самочувствия.

Источник: "Суспільне Львів"

Детали: По информации журналистки "Суспильного", заседание по делу об убийстве Ирины Фарион началось 9 апреля в 10:35 в Шевченковском суде Львова. 

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Подозреваемый Вячеслав Зинченко опоздал, потому что перед слушанием ему стало плохо и он обратился за медицинской помощью. Об этом сообщил его адвокат Юрий Немировский, который приехал на заседание вместо другого защитника Игоря Сулимы.

 
Фото: "Суспильне Львов"

Суд удалился в совещательную комнату, после чего объявил, что Зинченко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 июня. 

Адвокат подал ходатайство о переносе заседания из-за плохого самочувствия подзащитного – суд его удовлетворил. Следующее слушание назначено на 29 апреля.

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Предыстория:

  • Мэр Львова Андрей Садовый и полиция сообщили, что бывший народный депутат Ирина Фарион, на которую совершили покушение 19 июля 2024 года, умерла в больнице в тот же день. 
  • 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Следствие склонялось к мысли, что стрелок – только исполнитель
  • 26 июля 2024 года суд арестовал на 2 месяца подозреваемого Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога. После избрания меры пресечения молодой человек заявил журналистам, что не убивал языковеда. Позже суд несколько раз продлевал арест подозреваемого.
  • Мать 18-летнего Вячеслава, которого подозревают в убийстве Фарион, считает, что сын не мог ее убить, а также "у него не было мотивов и опыта стрельбы".

ЛьвовФарионсуд
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