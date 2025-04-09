Россияне обстреляли Донецкую область: двое погибших, двое раненых

9 апреля в результате очередных обстрелов в Донецкой области погибли два человека, еще двое получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: Отмечается, что в селе Багатир Великоновоселковской громады российский обстрел унес жизнь 50-летнего мужчины. В результате удара был поврежден жилой дом.

Реклама:

В Константиновке погибла 40-летняя женщина. Кроме того, враг повредил два дома.

Также ранения получили житель Северска и жительница Лимана. Оба населенных пункта подверглись серьезным разрушениям в результате вражеского огня.

Глава области в очередной раз обратился к мирному населению с призывом эвакуироваться:

РЕКЛАМА:

"В который раз призываю всех гражданских: будьте ответственными! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины", - подчеркнул Вадим Филашкин.