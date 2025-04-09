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Россияне обстреляли Донецкую область: двое погибших, двое раненых

Анастасия ПроцСреда, 9 апреля 2025, 15:14
Россияне обстреляли Донецкую область: двое погибших, двое раненых
фото: Донецкая ОВА

9 апреля в результате очередных обстрелов в Донецкой области погибли два человека, еще двое получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: Отмечается, что в селе Багатир Великоновоселковской громады российский обстрел унес жизнь 50-летнего мужчины. В результате удара был поврежден жилой дом.

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В Константиновке погибла 40-летняя женщина. Кроме того, враг повредил два дома.

Также ранения получили житель Северска и жительница Лимана. Оба населенных пункта подверглись серьезным разрушениям в результате вражеского огня.

Глава области в очередной раз обратился к мирному населению с призывом эвакуироваться:

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"В который раз призываю всех гражданских: будьте ответственными! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины", - подчеркнул Вадим Филашкин.

Донецкая областьжертвыобстрелРосcия
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