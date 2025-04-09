Страны ЕС согласовали ответ на тарифы Трампа

Государства-члены Европейского Союза в среду, 9 апреля, проголосовали за предложение Европейской комиссии ввести торговые контрмеры против Соединенных Штатов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии

Детали: Предложение Еврокомиссии касается решения США ввести тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС, объявленного в марте.

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Хотя в Еврокомиссии пока не уточнили деталей тарифных мер против США, по данным СМИ, они охватят товары стоимостью 21-22 миллиарда евро. Это в частности соевые бобы, мотоциклы и апельсиновый сок - товары, связанные прежде всего с республиканскими штатами США.

В то же время, утверждает Bloomberg, в финальном перечне не нашлось места бурбону – вероятно, из-за давления винодельческих стран ЕС после того, как Трамп пригрозил 200-процентными тарифами на европейские вина.

Тарифы Евросоюза начнут взиматься с 15 апреля – после того, как будут завершены юридические аспекты оформления решения и оно будет официально опубликовано.

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"ЕС считает американские тарифы неоправданными и вредными, наносящими экономический ущерб обеим сторонам, а также мировой экономике. ЕС четко заявил, что отдает предпочтение достижению результатов переговоров с США, которые были бы сбалансированными и взаимовыгодными", – отметили в ЕК.

Там также указали, что готовы приостановить контрмеры "в любое время, если США согласятся на справедливый и сбалансированный результат переговоров".

Отметим, что контрмеры ЕС пока не касаются введения Трампом 20-процентных "взаимных" тарифов на весь экспорт из Евросоюза, которые вступили в силу в среду, а также на его недавнюю 25-процентную пошлину на автомобили.

В то же время ранее Трамп заявил, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".

Читайте больше о тарифной войне США с остальным миром здесь: Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина.