"Переписал на жену": суд взыскал в доход государства имущество патрульного из Харькова на 7,8 млн

Высший антикоррупционный суд решил взыскать с семьи харьковского полицейского в доход государства люксовый автомобиль и более 4 млн грн необоснованных активов.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, ВАКС, НАПК, собеседник УП в правоохранительных органах



Детали: 9 апреля Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск САП о признании необоснованными активов, которыми пользуется семья полицейского Харьковского районного управления ГУ Нацпола в Харьковской области.

В официальных сообщениях не указано имя фигуранта, но по данным источников "Украинской правды", речь идет об Игоре Заброде.

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На основании материалов Государственного бюро расследований, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и доказательств, полученных прокурором САП совместно с детективами НАБУ в установленном законом порядке, было выяснено, что супруги полицейского пользовались квартирой в Харькове, а также люксовой машиной Lexus LX 450D.

Право собственности на указанное имущество было оформлено на жену полицейского, однако анализом доходов и расходов была установлена невозможность приобрести эти объекты за счет законных источников.

Учитывая выявленное прокурор обратился в суд с иском о взыскании с патрульного полицейского упомянутых активов, законность происхождения которых вызывает обоснованное сомнение, в доход государства.

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Суд частично удовлетворил иск прокурора, признал необоснованными активами и решил взыскать в доход государства люксовую машину Lexus LX 450D и 4 055 657,00 грн, которые были использованы на приобретение квартиры, законность приобретения которых не была подтверждена.

Вопрос об обжаловании будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда, указали в прокуратуре.

САП также отмечает, что иск направлен в суд 4 февраля 2025 года и уже 9 апреля вынесено решение по делу.