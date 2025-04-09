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Консерваторы и социал-демократы Германии сформировали коалицию

Олег Павлюк, Анастасия ПроцСреда, 9 апреля 2025, 17:17
Консерваторы и социал-демократы Германии сформировали коалицию
Иллюстративное фото: Getty Images

Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) 9 апреля сделали официальное заявление о формировании совместной коалиции, положив конец политической неопределенности последних недель.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Лидеры ХДС, ХСС и СДПГ на пресс-конференции в Берлине представили коалиционный договор на 146 страниц под названием "Ответственность за Германию".

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Лидер христианских демократов Фридрих Мерц, который должен стать следующим канцлером Германии, назвал договоренность "сильным и четким сигналом" для немецких граждан и партнеров в ЕС.

Среди приоритетов будущего коалиционного правительства Германии, по словам Мерца, будут усиление конкурентоспособности, увеличение инвестиций и дальнейшее противодействие миграции.

По мнению лидера ХДС, коалиционное соглашение превратит Германию в "мужественную страну, пригодную для будущего", и страну, "где людям нравится работать".

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Соглашение еще должно быть обсуждено отдельно каждой из партий коалиции, и только после их одобрения возможно официальное формирование нового правительства. Фридриха Мерца могут утвердить канцлером Германии в начале мая.

Напомним:

  • СМИ ранее узнали, что блок ХДС/ХСС в новом правительстве получит Министерство внутренних дел и Министерство иностранных дел, а представителей СДПГ поставят во главе министерств финансов, обороны и юстиции.
  • Обязанности канцлера Германии до начала работы нового правительства выполняет Олаф Шольц.

Читайте также: Желтая карточка для канцлера: почему партия Мерца теряет поддержку еще до начала работы правительства.

Германия
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