Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

ЕС получит от замороженных росактивов еще 2,1 млрд евро, которые выплатят Украине

Иванна Костина, Александр ШумилинСреда, 9 апреля 2025, 17:45
ЕС получит от замороженных росактивов еще 2,1 млрд евро, которые выплатят Украине
Фото: Getty Images

ЕС вскоре получит второй перевод средств, полученных с доходов от обездвиженных российских активов, деньги затем будут выплачены Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Еврокомиссию

Детали: На этой неделе ЕС запросил 2,1 миллиарда евро непредвиденных доходов от обездвиженных активов российского Центрального банка, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг. Получение этой суммы станет вторым переводом такого рода после первого транша, предоставленного в июле 2024 года. Он покрывает доходы, накопленные в течение второй половины 2024 года.

Реклама:

Эти средства поступают из активов российского Центрального банка, которые обездвижены в результате санкций ЕС, введенных в ответ на продолжающуюся захватническую войну России против Украины.

Хотя сами активы остаются заблокированными, доходы, которые они генерируют со временем, используются для поддержки Украины. Средства от этого транша будут направлены через Европейский фонд мира, как было согласовано Советом ЕС в 2024 году, и Украинский фонд, чтобы помочь укрепить обороноспособность Украины и способствовать восстановлению и реконструкции страны.

Это мероприятие является частью неизменного обязательства ЕС поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

РЕКЛАМА:

Следующие транши будут предоставлены Украине, главным образом, для того, чтобы она могла обеспечить возврат средств, полученных в рамках Чрезвычайной инициативы ERA во главе с G7, в то время как ограниченная часть средств будет продолжать поступать через Европейский фонд мира.

Европейский Союз также 9 апреля перечислил Украине транш кредита в размере миллиарда евро в рамках инициативы ERA, который обеспечивается доходами от замороженных российских активов.

Напомним, в 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на $50 млрд за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

ЕСРосcияденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, впрочем уже не винит его в войне против Украины
Трамп "до конца недели" ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине
Зеленский: Виткофф принял стратегию российской стороны
обновленоЗеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова
Все новости...
ЕС
Источник: ЕС с июня прекратит "торговый безвиз" с Украиной и вернет довоенные условия
Страны ЕС согласовали ответ на тарифы Трампа
ЕС перечислил Украине 1 млрд евро кредита за счет замороженных активов РФ
Последние новости
00:35
Генштаб: На Покровском направлении состоялось более 50 боев
00:13
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
00:06
В Париже анонсировали новые переговоры с США и Украиной о "завершении войны"
23:48
фотоУкраина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых
23:26
Reuters: Маск нацелился на контракт для создания "Золотого купола"
23:19
Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОВА и распорядился уволить главу Херсонской ГВА
23:07
Новости экономики 17 апреля: меморандум по соглашению о недрах, НБУ ухудшил прогноз по инфляции и ВВП
22:55
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
22:21
Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью, работающих с военными
22:21
Рубио и Лавров провели первый телефонный разговор
Все новости...
Реклама:
Реклама: