Шмыгаль назвал "красные линии" для соглашения с США о недрах

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что Украина имеет свои "красные линии" относительно деталей соглашения с Соединенными Штатами о доступе к украинским минералам, и назвал три таких пункта.

Источник: Шмыгаль на совместном с еврочиновниками брифинге по случаю заседания Совета ассоциации Украина-ЕС 9 апреля, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Конечно, у нас есть красные линии. Во-первых, это наша Конституция. Во-вторых - это наше стремление к членству в ЕС и наши европейские обязательства. Также это международное право. Также мы понимаем, что это должно быть партнерское соглашение - с равными условиями для обеих сторон".

Реклама:

Детали: Шмыгаль отметил, что сейчас Украина формирует состав делегации технического уровня и сотрудничает с международными юридическими фирмами.

"В конце этой недели мы отправим в США нашу делегацию вместе с юристом. И, думаю, технические переговоры будут продолжаться в эти выходные и на следующей неделе, а дальше мы увидим результаты... Мы настроены оптимистично", - сказал премьер.

Предыстория:

РЕКЛАМА: