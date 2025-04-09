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Шмыгаль назвал "красные линии" для соглашения с США о недрах

Мария Емец, Валентина РоманенкоСреда, 9 апреля 2025, 19:20
Шмыгаль назвал красные линии для соглашения с США о недрах
Денис Шмыгаль. фото Getty Images

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что Украина имеет свои "красные линии" относительно деталей соглашения с Соединенными Штатами о доступе к украинским минералам, и назвал три таких пункта.

Источник: Шмыгаль на совместном с еврочиновниками брифинге по случаю заседания Совета ассоциации Украина-ЕС 9 апреля, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Конечно, у нас есть красные линии. Во-первых, это наша Конституция. Во-вторых - это наше стремление к членству в ЕС и наши европейские обязательства. Также это международное право. Также мы понимаем, что это должно быть партнерское соглашение - с равными условиями для обеих сторон".

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Детали: Шмыгаль отметил, что сейчас Украина формирует состав делегации технического уровня и сотрудничает с международными юридическими фирмами.

"В конце этой недели мы отправим в США нашу делегацию вместе с юристом. И, думаю, технические переговоры будут продолжаться в эти выходные и на следующей неделе, а дальше мы увидим результаты... Мы настроены оптимистично", - сказал премьер.

Предыстория:

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  • 8 апреля глава МИД Андрей Сибига сообщил, что украинская сторона уже определила свое видение текста будущего соглашения о недрах, и повторил, что отсутствие противоречий между соглашением и курсом Украины на вступление в ЕС - принципиальная позиция Киева.
  • По данным "Европравды", администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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