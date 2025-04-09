Украина просит Евросоюз продлить "торговый безвиз" до конца года

Украина рассчитывает, что Европейский Союз продолжит действие действующего механизма торговой либерализации до конца 2025 года, пока не будет разработано альтернативное предложение.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции после заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 9 апреля, цитирует "Европейская правда"

Детали: Шмыгаль отметил, что для Украины важно продолжение автономных торговых мер (АТМ) до конца 2025 года, чтобы иметь достаточно времени для закрепления условий свободной торговли в статье 29 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Прямая речь: "Мы большое внимание уделили этому вопросу ("торгового безвиза" -ред.). На всех уровнях проговорили важность продолжения автономных торговых мер до конца этого года – хотя бы для того, чтобы успеть внести соответствующие изменения в 29-ю статью Соглашения об ассоциации и закрепить эти автономные торговые меры, которые позволяют нам фактически беспошлинную торговлю.

Уже сегодня мы интегрированы в европейский рынок. Мы конечно же чрезвычайно прагматично разговариваем с нашими европейскими партнерами и понимаем свой уровень ответственности. Мы готовы договариваться с нашими партнерами, с Европейской комиссией, для того, чтобы сохранить тот уровень кооперации, который существует на сегодня", – добавил он.

Детали: Премьер добавил, что в Украине "оптимистично смотрят" на перспективы решения этого вопроса.

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"Партнеры нас очень хорошо слышат, партнеры понимают потребности Украины, и мы благодарны за такое действительно конструктивное, очень глубокое сотрудничество и понимание", – подытожил он.

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