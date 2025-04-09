Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Главный дипломат ЕС отреагировала на участие китайцев в войне против Украины

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 9 апреля 2025, 20:06
Главный дипломат ЕС отреагировала на участие китайцев в войне против Украины
Кая Каллас, фото: Getty Images

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас, комментируя информацию об участии китайских граждан в войне против Украины, назвала Китай "главным спонсором" войны России.

Источник: Каллас на пресс-конференции после заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 9 апреля, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Понятно то, что Китай – это главный спонсор войны, которую ведет Россия. Без поддержки Китая Россия не могла бы вести войну в таких объемах. Мы знаем, что 80% товаров двойного назначения попадают в Россию через Китай.

Реклама:

Конечно, это не означает, что китайская армия участвует (в войне. -ред.), но, конечно, они могут поделиться информацией, которую они знают об этом".

Детали: Дипломат отметила, что на заседании Совета ассоциации сообщение о гражданах КНР, захваченных на фронте в Украине, обсудили с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Также Каллас напомнила о вовлеченности Северной Кореи в российскую агрессию против Украины и доказательствах присутствия ее войск и техники в России.

РЕКЛАМА:

"Если бы Китай действительно хотел прекратить поддержку войны, это имело бы влияние", – считает европейский дипломат.

Предыстория:

  • 8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Зеленский поручил министру иностранных дел немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.
  • Двух граждан Китайской Народной Республики в Донецкой области взяли в плен воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ и 157-й отдельной механизированной бригады. 
  • Гражданин Китая, взятый в плен украинскими военными во время боев возле Белогоровки, рассказал, что вступил в армию РФ через посредника в КНР, заплатив за это 300 тысяч рублей. Его мотивировали обещанием российского гражданства, а военную подготовку он проходил на оккупированной Луганщине - без переводчика, жестами и по телефону.
  • Пекин в ответ на сообщение о взятии в плен двух китайских военных в Украине заявил, что проверяет эту информацию, и подчеркнул, что всегда призывал своих граждан воздерживаться от участия в любых вооруженных конфликтах в любой форме.

Читайте также: Зависимость от Трампа: почему Китай не заинтересован в завершении войны в Украине

КитайвойнаЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, впрочем уже не винит его в войне против Украины
Трамп "до конца недели" ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине
Зеленский: Виткофф принял стратегию российской стороны
обновленоЗеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова
Все новости...
Китай
Заплатил 300 тысяч и пошел на войну в Украину: пленный китаец рассказал, как и почему оказался в армии РФ
Китайские военные в Украине: Пекин говорит, что просил своих граждан не вмешиваться в конфликты – СМИ
Трамп хочет, чтобы производство iPhone перенесли из Китая в США
Последние новости
00:35
Генштаб: На Покровском направлении состоялось более 50 боев
00:13
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
00:06
В Париже анонсировали новые переговоры с США и Украиной о "завершении войны"
23:48
фотоУкраина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых
23:26
Reuters: Маск нацелился на контракт для создания "Золотого купола"
23:19
Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОВА и распорядился уволить главу Херсонской ГВА
23:07
Новости экономики 17 апреля: меморандум по соглашению о недрах, НБУ ухудшил прогноз по инфляции и ВВП
22:55
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
22:21
Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью, работающих с военными
22:21
Рубио и Лавров провели первый телефонный разговор
Все новости...
Реклама:
Реклама: