Главный дипломат ЕС отреагировала на участие китайцев в войне против Украины

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас, комментируя информацию об участии китайских граждан в войне против Украины, назвала Китай "главным спонсором" войны России.

Источник: Каллас на пресс-конференции после заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 9 апреля, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Понятно то, что Китай – это главный спонсор войны, которую ведет Россия. Без поддержки Китая Россия не могла бы вести войну в таких объемах. Мы знаем, что 80% товаров двойного назначения попадают в Россию через Китай.

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Конечно, это не означает, что китайская армия участвует (в войне. -ред.), но, конечно, они могут поделиться информацией, которую они знают об этом".

Детали: Дипломат отметила, что на заседании Совета ассоциации сообщение о гражданах КНР, захваченных на фронте в Украине, обсудили с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Также Каллас напомнила о вовлеченности Северной Кореи в российскую агрессию против Украины и доказательствах присутствия ее войск и техники в России.

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"Если бы Китай действительно хотел прекратить поддержку войны, это имело бы влияние", – считает европейский дипломат.

Предыстория:

8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Зеленский поручил министру иностранных дел немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.

Двух граждан Китайской Народной Республики в Донецкой области взяли в плен воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ и 157-й отдельной механизированной бригады.

Гражданин Китая, взятый в плен украинскими военными во время боев возле Белогоровки, рассказал, что вступил в армию РФ через посредника в КНР, заплатив за это 300 тысяч рублей. Его мотивировали обещанием российского гражданства, а военную подготовку он проходил на оккупированной Луганщине - без переводчика, жестами и по телефону.

Пекин в ответ на сообщение о взятии в плен двух китайских военных в Украине заявил, что проверяет эту информацию, и подчеркнул, что всегда призывал своих граждан воздерживаться от участия в любых вооруженных конфликтах в любой форме.

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