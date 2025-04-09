Украине нужно как минимум десять систем Patriot: Зеленский назвал приоритеты "Рамштейна"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым подготовку к "Рамштайну", главный приоритет – противовоздушная оборона.

Источник: обращение Зеленского 9 апреля

Прямая речь: "Обсудили с министром обороны Украины подготовку к "Рамштайну", который запланирован на пятницу. Приоритет номер один – противовоздушная оборона, прежде всего противоракетная оборона, против баллистики. Украине нужно не менее десяти систем, достаточно эффективных именно против российских баллистических ракет – "петриоты" делают это лучше всего".

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Детали: Глава государства отметил, что Украина говорила неоднократно с американской стороной, со всеми в Европе, кто способен помочь.

Прямая речь: "Только за этот день уже было несколько воздушных тревог по стране из-за угрозы баллистики. В части нашей страны люди фактически постоянно живут под угрозой таких ударов. И сейчас в мире есть дефицит только политических решений для защиты жизни, а не самих систем дефицит.

Системы в мире есть. Даже "петриотов" достаточно, чтобы раз и навсегда гарантировать защиту от российского террора. Но это решение политиков, это решение партнеров".

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Детали: Вторым приоритетом на "Рамштайн" Зеленский назвал проработку неизменности поддержки в этом году.