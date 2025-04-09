Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Российская армия ударила по селу на Харьковщине: ранена женщина

Татьяна ОлейникСреда, 9 апреля 2025, 21:27
Российская армия ударила по селу на Харьковщине: ранена женщина
Фото - getty images

Российские войска обстреляли из артиллерии село Слобожанское Харьковского района, ранили женщину.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 9 апреля около 10:30 российские военнослужащие совершили артобстрел с. Слобожанское Харьковского района. Слобожанское Харьковского района.

Реклама:

Осколочное ранение получила 49-летняя женщина. Повреждены дома".

Детали: Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видео"Один репортаж - один удар": в Генштабе объяснили свой видеоролик об информационной безопасности
Свириденко: Украина и США сделали "существенный прогресс" в переговорах о полезных ископаемых
Суд оставил под стражей экс-начальника одесского ТЦК Борисова до 18 мая
РФ просит у США замороженные активы на покупку "Боингов" в случае прекращения огня в Украине – СМИ
Почти каждый пятый словак желает победы России в войне против Украины – опрос
Датских солдат отправят на обучение в Украину
Все новости...
Харьковская область
"Наступление РФ на Харьковскую и Сумскую области": в Генштабе расставили точки над "і"
Сырский: РФ фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области
Россия обстреляла Харьковскую область: пострадала женщина
Последние новости
17:01
США прекращают финансирование базы данных, которая играет ключевую роль в сфере кибербезопасности
16:57
Российскую соцсеть "Россграм" закрыли за неуплату хостинга
16:40
ЕС обсуждает отправку своих "военных советников" в Украину
16:30
В Украине поступления от акцизного налога на треть превысили план
16:06
видео"Один репортаж - один удар": в Генштабе объяснили свой видеоролик об информационной безопасности
16:01
Сколько стоит собрать пасхальную корзину и приготовить кулич
15:51
Верховная Рада поддержала законопроект "О профессиональном образовании" в первом чтении
15:41
Свириденко: Украина и США сделали "существенный прогресс" в переговорах о полезных ископаемых
15:35
У Трампа заявили, что "сыты по горло" тем, как Европа укрепляет Украину
15:33
На Киевщине разоблачили преступную группу, которая занимались сбытом фальшивых денег
Все новости...
Реклама:
Реклама: