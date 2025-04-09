Российская армия ударила по селу на Харьковщине: ранена женщина

Российские войска обстреляли из артиллерии село Слобожанское Харьковского района, ранили женщину.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 9 апреля около 10:30 российские военнослужащие совершили артобстрел с. Слобожанское Харьковского района. Слобожанское Харьковского района.

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Осколочное ранение получила 49-летняя женщина. Повреждены дома".

Детали: Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.