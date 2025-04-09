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Президент: Украина готова купить у США большой пакет помощи

Татьяна Олейник, Олег ПавлюкСреда, 9 апреля 2025, 21:56
Президент: Украина готова купить у США большой пакет помощи
Владимир Зеленский. Фото - Офис президента

Украина готова купить у США большой пакет помощи в том или ином виде, и рассчитывает на это как на гарантию безопасности.

Источник: президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, на которую "Украинская правда" не была приглашена, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Относительно дополнительного пакета, мы хотим и мы готовы, и мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как гарантию безопасности".

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Детали: Он уточнил, что к пожеланиям Киева в пакете вошли противовоздушная оборона и "другие соответствующие инструменты, которые нам очень нужны". Среди прочего, в США просили хотя бы десять систем ПВО.

"Это защита, это нам будет помощью после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов, на которые мы готовы. Мы готовы были и 30, и 50 миллиардов найти на соответствующий пакет", – подытожил Зеленский.

Как известно, администрация Дональда Трампа не выделяла Украине военную помощь после прихода к власти, но оружие в рамках пакетов, объявленных предыдущей администрацией, продолжает поступать.

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Ранее Трамп уверял, что США продолжат отправлять Украине оружие, но выразил надежду, что прекращение огня удастся достичь быстро.

Что предшествовало:

Зеленский считает, что США должны отвечать за контроль режима прекращения огня, но они могут разделить ответственность, фокусировку и контроль выполнения режима полного прекращения огня с той или иной страной Европы.

СШАпомощь Украине
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