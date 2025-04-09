Генштаб: 19 атак отразили Силы обороны на Курщине

На фронте с начала суток состоялось 111 боевых столкновений.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С начала этих суток произошло 111 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли 62 авиационных удара, применив 105 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1068 дронов-камикадзе и осуществили почти 5000 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении в течение дня наши войска отражали четыре атаки противника в районах Волчанска, Глубокого, Каменки, Фиголевки.

На Купянском направлении украинские защитники отбили два штурма в районе Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 21 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Надежда, Екатериновка, Мирное, Сергеевка, Новое, Колодязи и в направлениях Грековки и Новомихайловки.

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Шесть штурмовых действий врага в направлении Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского отбили украинские защитники на Северском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано два боевых столкновения вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении россияне 15 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Торецка, Дружбы, Дачного, Леонидовки и Щербиновки.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 26 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Калиновое, Шевченко, Зеленое Поле, Елизаветовка, Андреевка, Лисовка, Котлино, Котляровка и Богдановка.

На Новопавловском направлении враг три раза атаковал вблизи Константинополя и в направлении н.п Багатырь.

На Гуляйпольском направлении противник совершил пять атак в районе Новоселки и в направлении Шевченко.

На Ореховском направлении наши защитники отбили шесть вражеских штурмов в районе Степного, Малых Щербаков, Лобкового и Щербаков.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 46 авиационных ударов с применением 74 управляемых бомб, а также осуществил 351 артиллерийский обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в частности восемь – из реактивных систем залпового огня.