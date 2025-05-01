Правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США

Правительство в среду приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Источник: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Прямая речь: "В основе соглашения пять ключевых принципов:

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Равноправие. Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса.

Сохранение контроля. Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.

Новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает.

Гарантированные инвесторы и покупатели. Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати".

Согласованность с евроинтеграционным курсом. Соглашение не будет составлять преграды для получения Украиной членства в ЕС".

Детали: По словам Шмыгаля, фонд будет наполняться взносами США и Украины. Прибыли Фонда будут реинвестироваться исключительно в Украину.

Благодаря этому соглашению Украина может привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США.

Обновлено: По данным "Украинской правды", соглашение касается редкоземельных минералов, нефти и газа.

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В принятом тексте также предусмотрено, что для оперирования процессами будут созданы два соответствующих агентства с украинской и американской сторон, которые будут действовать от имени стран. Именно украинскому агентству будет перечисляться прибыль из бюджета, которую оно будет передавать в общий фонд.

Новые поставки оружия будут зачисляться, как вклад в фонд со стороны США.

Украина будет прятать в фонд 50% дохода от выдачи новых лицензий и договоров на добычу ископаемых, которые будут реализовываться после создания партнерства.

Детали распределения доходов, правила работы органа управления и другие конкретные вещи функционирования Партнерства будут прописаны в широком Соглашении об ограниченном партнерстве, которое будет подписано после того, как текущее политическое соглашение подпишет первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко и Верховная Рада его ратифицирует.

Напомним: