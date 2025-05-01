Правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США
Правительство в среду приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.
Источник: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Прямая речь: "В основе соглашения пять ключевых принципов:
- Равноправие. Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса.
- Сохранение контроля. Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.
- Новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает.
- Гарантированные инвесторы и покупатели. Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати".
- Согласованность с евроинтеграционным курсом. Соглашение не будет составлять преграды для получения Украиной членства в ЕС".
Детали: По словам Шмыгаля, фонд будет наполняться взносами США и Украины. Прибыли Фонда будут реинвестироваться исключительно в Украину.
Благодаря этому соглашению Украина может привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США.
Обновлено: По данным "Украинской правды", соглашение касается редкоземельных минералов, нефти и газа.
В принятом тексте также предусмотрено, что для оперирования процессами будут созданы два соответствующих агентства с украинской и американской сторон, которые будут действовать от имени стран. Именно украинскому агентству будет перечисляться прибыль из бюджета, которую оно будет передавать в общий фонд.
Новые поставки оружия будут зачисляться, как вклад в фонд со стороны США.
Украина будет прятать в фонд 50% дохода от выдачи новых лицензий и договоров на добычу ископаемых, которые будут реализовываться после создания партнерства.
Детали распределения доходов, правила работы органа управления и другие конкретные вещи функционирования Партнерства будут прописаны в широком Соглашении об ограниченном партнерстве, которое будет подписано после того, как текущее политическое соглашение подпишет первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко и Верховная Рада его ратифицирует.
Напомним:
- Для подписания документа в Вашингтон отправилась первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.
- Financial Times сообщило, что подписание рамочного соглашения об использовании недр между Украиной и США оказалось под угрозой срыва в последний момент, когда украинская делегация отправилась в Вашингтон.
- Как пишет Bloomberg, в проекте соглашения говорится о создании совместного фонда, который должен привлекать инвестиции в энергетику, горнодобывающую сферу и связанные отрасли украинской экономики.
- Украинская делегация 11-12 апреля провела технические консультации в Вашингтоне с администрацией президента Дональда Трампа по соглашению о доступе к полезным ископаемым.
- Министерство экономики Украины обнародовало текст меморандума с США по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления.
- Будущий совместный инвестиционный фонд Украины и США будет иметь право инвестировать как в разработку месторождений полезных ископаемых, так и в инфраструктурные проекты.