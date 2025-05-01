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В Испании родители более трех лет держали детей взаперти, заставляя их спать в клетках

Олег Павлюк, Иван ДьяконовЧетверг, 1 мая 2025, 04:20
В Испании родители более трех лет держали детей взаперти, заставляя их спать в клетках
Фото: Getty Images

Испанская полиция освободила трех малолетних детей, которых супруги из Германии удерживали в полной изоляции в собственном доме с декабря 2021 года.

Источник: испанская газета La Nueva España, передает "Европейская правда"

Детали: Семья из Германии жила в окрестностях города Овьедо, что на севере Испании. Соседка случайно заметила, что там живут дети, которых не видели в школе, и сообщила в полицию.

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По данным испанских СМИ, дети – 8-летние близнецы и 10-летний мальчик – не выходили из дома с декабря 2021 года, причем им даже не разрешали выходить в сад.

В доме дети спали в кроватях-клетках. Они были отрезаны от любого контакта с внешним миром и никогда не ходили в школу. По сообщениям, детей заставляли носить подгузники и маски.

Сами родители, предположительно, работали из дома, а выходили только для того, чтобы забрать письма с почты и купить продукты. Почему именно они держали детей изолированными, не уточняется.

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После сообщения соседки в дело вмешалась испанская полиция. 28 апреля родителей арестовали для дачи показаний, а детей передали в детдом.

Предыстория: 

  • В 2024 году Верховный суд Испании назвал незаконной депортацию детей-мигрантов без сопровождения взрослых.

детиИспания
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