Rheinmetall и Lockheed Martin расширяют сотрудничество для производства ракет в Европе

Крупнейшая немецкая оборонная компания Rheinmetall заявила в среду, 30 мая, о расширении действующего сотрудничества с американской компанией Lockheed Martin, специализирующейся на аэрокосмических и оборонных технологиях, с целью увеличения производства ракет и боеприпасов в Европе.

Источник: пресс-релиз немецкого концерна Rheinmetall, передает "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что компании намерены расширить сферу своего сотрудничества для создания европейского центра компетенции по производству и распределению ракет и ракетных систем, с целью укрепить безопасность и независимость Европы.

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Возглавляемый Rheinmetall центр компетенций будет работать преимущественно в Германии и других европейских странах.

Отмечается, что благодаря этому проекту оборонные компании объединят усилия для совместной работы на растущем военном рынке в пользу своих клиентов: Rheinmetall, с доступом к рынкам многих стран как ведущий поставщик систем в Европе, и Lockheed Martin как ведущий международный производитель ракет и ракетных систем.

"Это шаг к помощи нашим европейским клиентам в выполнении их обязательств перед НАТО. Сочетая огромный опыт компании Rheinmetall с передовыми технологиями ракет Lockheed Martin, мы создаем прочную основу для удовлетворения меняющихся требований к безопасности", – заявил вице-президент по международным вопросам Lockheed Martin Рэй Писелли.

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Компании уже начали определять дальнейшие шаги для создания этого центра компетенции, реализация проекта будет зависеть от одобрения правительствами США и Германии.

Как известно, Rheinmetall является крупнейшим и самым успешным немецким производителем важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые стали ключевым оружием в войне в Украине.

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