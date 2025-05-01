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Именно Макрон и Стармер убедили Трампа изменить мнение о Путине – Politico

Иван ДьяконовЧетверг, 1 мая 2025, 05:44
Именно Макрон и Стармер убедили Трампа изменить мнение о Путине – Politico
Кир Стармер и Эмманюэль Макрон. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп изменил риторику в отношении российского лидера Владимира Путина после нескольких месяцев непубличных дипломатических усилий со стороны премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

Источник: Politico со ссылкой на источники в европейских правительствах, на условиях анонимности

Детали: По данным издания, изменение курса Трампа стало результатом длительной координации между Лондоном, Парижем и Вашингтоном. Стармер и Макрон стремились убедить американского президента уменьшить давление на Владимира Зеленского и направить часть своей злости на Путина, используя аргумент, что Путин выставляет Трампа дураком.

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Дословно: "Публичная критика президента США в адрес Путина позволила дипломатам в Лондоне и Париже сдержанно сжать кулаки от удовольствия – их усилия в течение последних трех месяцев, похоже, начали приносить плоды".

Детали: Издание сообщает, что ключевую роль в переговорах с американской администрацией играли советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл и министр обороны Джон Гили. Их усилия координировались с послом США в Великобритании Марком Бернеттом. Со своей стороны, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми сообщил, что только в этом году имел 13 разговоров с государственным секретарем США Марко Рубио, Стармер и Трамп – "почти" столько же.

"Зеленскому однозначно удалось повлиять на ход мыслей Трампа в Риме", – сказал один из бывших британских послов на условиях анонимности. По его словам, Великобритания и Франция постоянно подчеркивали, что Путин "проявляет неуважение (к Трампу – ред.), постоянно нарушая перемирие, которое сам же и провозгласил".

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Он предположил, что это стало особенно чувствительной темой, поскольку Трамп "чутко реагирует на человеческие жертвы – это его действительно беспокоит".

"На данный момент Трамп понял, что Путину нельзя доверять. Это то, что президент (Макрон – ред.) постоянно повторяет и пытается донести до Трампа. Это наша нынешняя стратегия", – подтвердил неназванный французский чиновник.

Однако Великобритания и Франция теперь вынуждены с тревогой ждать, выдержит ли более жесткая позиция президента США в отношении Путина его нетерпение быстрее двигаться дальше, пишет Politico.

Старший научный сотрудник американского аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер также отметил, что "у Трампа была слепая зона в отношении Путина, который игнорировал запросы США". "Но его недавние заявления в соцсетях намекают на то, что он начал чувствовать, что Путин его использует", – подчеркнул Пайфер.

ТрампВеликобританияФранцияроссийско-украинская война
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