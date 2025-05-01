Более половины стран ЕС активируют чрезвычайное положение для увеличения оборонных расходов

16 стран-членов Европейского Союза планируют применить чрезвычайное положение, позволяющее им осуществлять оборонные инвестиции, которые превышают установленные бюджетные ограничения блока.

Источник: Politico

Детали: Как сообщает Politico, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Греция, Хорватия, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия намерены активировать положение ЕС, которое позволяет им осуществлять дополнительные оборонные инвестиции без нарушения бюджета.

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12 из них уже подали соответствующие запросы в Еврокомиссию.

Дословно: "Использование исключения предусматривает возможность увеличения оборонных расходов до 1,5% от валового внутреннего продукта (ВВП) ежегодно в течение четырех лет, не нарушая фискальных правил ЕС".

Детали: Еврокомиссия призвала государства принять соответствующее решение до 30 апреля, чтобы обеспечить координацию фискальной политики в условиях давления со стороны финансовых рынков. В то же время этот дедлайн не является обязательным, сообщает Politico.

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Министр экономики Испании Карлос Куэрпо в среду, 30 апреля, заявил, что его страна примет решение "в течение следующих месяцев".

В свою очередь, министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что Рим намерен достичь цели НАТО в 2% расходов на оборону, изменив методику учета, чтобы включить дополнительные статьи расходов. По его словам, страна ожидает саммит НАТО в июне, где будут рассмотрены новые стандарты расходов.

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