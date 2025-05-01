На Полтавщине произошла авария на ЛЭП: у части потребителей отсутствует свет

Ночью 1 мая в Миргородской общине Полтавской области произошла авария на линии электропередач, в результате чего часть потребителей сейчас без света.

Источник: в.и.о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram

Прямая речь и.о. главы области: "Без света остались около тысячи абонентов".

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Детали: По его словам, аварийные бригады энергетиков уже работают над восстановлением электроснабжения и установлением причин аварии.