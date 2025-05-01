ВСУ за сутки отминусовали 1 230 оккупантов
Четверг, 1 мая 2025, 07:52
Потери России в ее захватнической войне против Украины продолжают расти – за минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1 230 оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники россиян.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.05.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 953 190 (+1 230) человек,
- танков – 10 732 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 22 364 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 27 136 (+45) ед,
- РСЗО – 1 375 (+1) ед,
- средств ПВО – 1 148 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 401 (+112) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 46 750 (+139) ед.
Данные уточняются.