ВСУ за сутки отминусовали 1 230 оккупантов

Потери России в ее захватнической войне против Украины продолжают расти – за минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1 230 оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники россиян.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.05.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 953 190 (+1 230) человек,

танков – 10 732 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 22 364 (+11) ед,

артиллерийских систем – 27 136 (+45) ед,

РСЗО – 1 375 (+1) ед,

средств ПВО – 1 148 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 401 (+112) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 46 750 (+139) ед.

Данные уточняются.