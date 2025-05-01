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ВСУ за сутки отминусовали 1 230 оккупантов

Ирина БалачукЧетверг, 1 мая 2025, 07:52
ВСУ за сутки отминусовали 1 230 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Потери России в ее захватнической войне против Украины продолжают расти – за минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1 230 оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники россиян.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 953 190 (+1 230) человек,
  • танков – 10 732 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 364 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 27 136 (+45) ед,
  • РСЗО – 1 375 (+1) ед,
  • средств ПВО – 1 148 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 401 (+112) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 46 750 (+139) ед.

Данные уточняются. 

Росcияпотери в войне
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