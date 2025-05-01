В Одессе из-за российской атаки погиб железнодорожник, повреждены пути и вагоны

В Одессе жертвой российской атаки стал железнодорожник, также пострадала колея и три грузовых вагона.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "Одесская область и железнодорожная инфраструктура региона этой ночью находились под вражеским обстрелом. На рабочих местах обошлось без жертв, однако, к сожалению, вражеская атака на Одессу унесла жизнь железнодорожника в его собственном доме".

Реклама:

Детали: Также из-за российского удара поврежден один из участков железной дороги. В частности, пострадали пути, контактная сеть и три грузовых вагона.

"Железнодорожники проводят оперативные восстановительные работы, чтобы грузовые поезда курсировали в порты без препятствий. Сейчас они следуют альтернативным маршрутом. Пассажирские поезда курсируют по графику", – подытожили в Укрзализныце.

Предыстория:

РЕКЛАМА: