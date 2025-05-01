В Одессе из-за российской атаки погиб железнодорожник, повреждены пути и вагоны
В Одессе жертвой российской атаки стал железнодорожник, также пострадала колея и три грузовых вагона.
Источник: Укрзализныця в Telegram
Дословно УЗ: "Одесская область и железнодорожная инфраструктура региона этой ночью находились под вражеским обстрелом. На рабочих местах обошлось без жертв, однако, к сожалению, вражеская атака на Одессу унесла жизнь железнодорожника в его собственном доме".
Детали: Также из-за российского удара поврежден один из участков железной дороги. В частности, пострадали пути, контактная сеть и три грузовых вагона.
"Железнодорожники проводят оперативные восстановительные работы, чтобы грузовые поезда курсировали в порты без препятствий. Сейчас они следуют альтернативным маршрутом. Пассажирские поезда курсируют по графику", – подытожили в Укрзализныце.
Предыстория:
- В ночь с 30 апреля на 1 мая российские войска нанесли массированный удар дронами по Одессе.
- Сообщалось. что в результате атаки погибли 2 человека и еще 5 получили ранения, продолжается поиск пожилой пары. Повреждены жилые дома, объекты социального назначения и транспорт.
- Позже стало известно, что количество пострадавших в Одессе возросло до 15.