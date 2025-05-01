На фронте почти 200 столкновений с врагом за сутки, 85 на Покровском направлении – Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 196 боестолкновений с врагом, 85 из них произошло на Покровском направлении.

Источник: Генштаб

Дословно: "Всего за прошедшие сутки зафиксировано 196 боестолкновений.

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Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар, применив одну ракету и 92 авиаудара, сбросив 139 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5900 обстрелов, в том числе 145 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2677 дронов-камикадзе".

Детали: На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло шесть атак захватчиков. Защитники отражали штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоосиново и Загрызово.

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На Лиманском направлении враг атаковал 36 раз, пытаясь вклиниться в оборону в районах населенных пунктов Новосергиевка, Надежда, Твердохлебово, Редкодуб, Новое, Новый Мир, Зеленая Долина, Колодязи и в направлении Новомихайловки, Грековки.

На Северском направлении защитники успешно остановили две атаки противника вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Белой Горы, Андреевки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Дружбы, Дачного, Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении защитники остановили 85 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Калиновое, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Луч, Даченское, Надиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлении Зари, Малиновки, Миролюбовки, Гнатовки, Александрополя, Покровска, Новосергиевки, Новой Полтавки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах Константинополя, Привольного, Свободного Поля и в сторону Отрадного, Шевченко и Багатира.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Степного, Лобкового и Каменского.

На Приднепровском направлении защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки на данном направлении произошло 21 боестолкновение, враг нанес 13 авиаударов, сбросив при этом 16 управляемых авиационных бомб, и совершил 266 обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражения по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО, одному артиллерийскому средству и трем пунктам управления противника.