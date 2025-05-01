Ночная атака дронов РФ: в трех районах Киевской области тушили пожары
После очередного ночного российского удара беспилотниками последствия фиксируются в трех районах Киевщины.
Источник: глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, ГСЧС Киевщины
Детали: В Бориспольском районе в результате падения обломков сбитой вражеской цели произошло возгорание кровли частного дома. Пожар ликвидирован. Еще 11 частных домов и магазин получили повреждения.
Также были возгорания в лесной местности. Пожары ликвидировали спасатели.
В Вышгородском районе произошло возгорание травяного настила, но пожар уже потушили.
Броварской район. В результате падения обломков сбитой вражеской цели произошло возгорание хозяйственной постройки и гаражного помещения. Пожар ликвидирован. Также поврежден фасад частного дома и автомобиль.
Все оперативные службы работают на местах, фиксируя последствия вражеской атаки.
Прямая речь Калашника: "Очередная ночная атака вражеских БпЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет.
Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Жителям, чье имущество было повреждено, будет оказана вся необходимая помощь. Уже работаем над этим вместе с местными властями и нашими международными партнерами".