Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ночная атака дронов РФ: в трех районах Киевской области тушили пожары

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 мая 2025, 09:22
Ночная атака дронов РФ: в трех районах Киевской области тушили пожары
фото ГСЧС

После очередного ночного российского удара беспилотниками последствия фиксируются в трех районах Киевщины.

Источник: глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, ГСЧС Киевщины

Детали: В Бориспольском районе в результате падения обломков сбитой вражеской цели произошло возгорание кровли частного дома. Пожар ликвидирован. Еще 11 частных домов и магазин получили повреждения.

Реклама:
 
фото ова

Также были возгорания в лесной местности. Пожары ликвидировали спасатели.

В Вышгородском районе произошло возгорание травяного настила, но пожар уже потушили.

Броварской район. В результате падения обломков сбитой вражеской цели произошло возгорание хозяйственной постройки и гаражного помещения. Пожар ликвидирован. Также поврежден фасад частного дома и автомобиль.

РЕКЛАМА:

Все оперативные службы работают на местах, фиксируя последствия вражеской атаки.

 

Прямая речь Калашника: "Очередная ночная атака вражеских БпЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Жителям, чье имущество было повреждено, будет оказана вся необходимая помощь. Уже работаем над этим вместе с местными властями и нашими международными партнерами".

 

ШахедКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
документ57 минералов и военная помощь от США – детали соглашения о недрах  
Kyiv Post: Трамп впервые согласился продать оружие Украине – на $50 млн
Именно Макрон и Стармер убедили Трампа изменить мнение о Путине – Politico
Украина и США подписали соглашение о недрах
Блогер Слобоженко, который уклонился от уплаты налогов, заявил, что гасит задолженность
"Хочу к своим": в ГУР говорят, что уже 300 коллаборантов просятся на обмен в Россию
Все новости...
Шахед
Воздушные силы показали, как пилот истребителя МиГ-29 уничтожает "Шахед"
Российский завод по производству "Шахедов" атаковали новейшие украинские дроны - источник
Генштаб подтвердил поражение завода по производству ударных БпЛА в Татарстане
Последние новости
10:37
В апреле росавиация сбросила более 5 000 КАБов, четверть из них – на Курщину
10:34
В США геологи случайно обнаружили в грязи кость динозавра
10:31
Совет директоров Tesla искал замену Маску, пока он помогал Трампу - WSJ
10:25
Криптовалютна індустрія більше не відчуває ейфорії від Трампа
10:01
Сырский: Эффективность украинских дронов еще выросла – в апреле поражено более 83 тысяч целей РФ
10:00
Нефть остановила падение после заявлений Саудовской Аравии и снижения экономики США
09:57
документ57 минералов и военная помощь от США – детали соглашения о недрах  
09:55
Больше было только в пандемию: В России вдвое вырос дефицит на фоне падения цен на нефть
09:33
футболСамые выдающиеся беженцы в истории игры, или Как трагедия басков научила футболу Советский Союз
09:32
Страны ЕС просят ослабить правила блока для наращивания оборонных бюджетов
Все новости...
Реклама:
Реклама: