Ночная атака дронов РФ: в трех районах Киевской области тушили пожары

После очередного ночного российского удара беспилотниками последствия фиксируются в трех районах Киевщины.

Источник: глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, ГСЧС Киевщины

Детали: В Бориспольском районе в результате падения обломков сбитой вражеской цели произошло возгорание кровли частного дома. Пожар ликвидирован. Еще 11 частных домов и магазин получили повреждения.

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фото ова

Также были возгорания в лесной местности. Пожары ликвидировали спасатели.

В Вышгородском районе произошло возгорание травяного настила, но пожар уже потушили.

Броварской район. В результате падения обломков сбитой вражеской цели произошло возгорание хозяйственной постройки и гаражного помещения. Пожар ликвидирован. Также поврежден фасад частного дома и автомобиль.

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Все оперативные службы работают на местах, фиксируя последствия вражеской атаки.

Прямая речь Калашника: "Очередная ночная атака вражеских БпЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Жителям, чье имущество было повреждено, будет оказана вся необходимая помощь. Уже работаем над этим вместе с местными властями и нашими международными партнерами".