Сырский: Эффективность украинских дронов еще выросла – в апреле поражено более 83 тысяч целей РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о росте эффективности применения украинских дронов: в апреле поражено и уничтожено более 83 тысяч вражеских целей, что на 8% больше, чем месяцем ранее.

Источник: генерал в Facebook

Прямая речь: "В апреле подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины достигли достойных результатов в уничтожении противника. По данным командования СБС ВСУ, в течение месяца нашими дронами поражено и уничтожено более 83 тысяч целей - это на 8% больше, чем в марте. Эффективность поражения выросла еще на 5%.

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Благодарен нашим воинам за результативность. Но нынешняя высокотехнологичная война требует постоянного движения вперед, еще более высокой эффективности и масштабирования усилий на направлении дронов".

Детали: Главком отчитывается, что провел традиционное ежемесячное совещание по вопросам беспилотных систем, привлекая к участию широкий круг командиров подразделений БпАК.

В очередной раз отмечается, что направление БпЛА является приоритетным, поскольку оно позволяет сдерживать врага и уничтожать его на расстоянии, сохраняя жизнь и здоровье пехоты.

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Сырский также заслушал доклад J2 о формировании в России войск БпС, развитии беспилотных подразделений в составе различных родов войск и сил, новых образцах российских БпЛА и наземных роботизированных комплексах.