В апреле росавиация сбросила более 5 000 КАБов, четверть из них – на Курщину

В течение апреля возросло количество атак вражеской авиации по позициям Сил обороны и украинских населенных пунктах с применением управляемых авиабомб.

Источник: Минобороны

Детали: По данным МОУ, в апреле российская авиация сбросила на позиции подразделений Сил обороны и прифронтовые населенные пункты более 5 000 КАБов. Четвертую часть из них – более 1 200 – враг применил по позициям Сил обороны Украины в Курской области.

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Что предшествовало: За прошлый 2024 год враг применил около 40 000 управляемых авиационных бомб. С начала 2025 года вражеские самолеты сбросили более 15 000 КАБов.