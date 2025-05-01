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В апреле росавиация сбросила более 5 000 КАБов, четверть из них – на Курщину

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 мая 2025, 10:37
В апреле росавиация сбросила более 5 000 КАБов, четверть из них – на Курщину
фото Минобороны

В течение апреля возросло количество атак вражеской авиации по позициям Сил обороны и украинских населенных пунктах с применением управляемых авиабомб.

Источник: Минобороны

Детали: По данным МОУ, в апреле российская авиация сбросила на позиции подразделений Сил обороны и прифронтовые населенные пункты более 5 000 КАБов. Четвертую часть из них – более 1 200 – враг применил по позициям Сил обороны Украины в Курской области.

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Что предшествовало: За прошлый 2024 год враг применил около 40 000 управляемых авиационных бомб. С начала 2025 года вражеские самолеты сбросили более 15 000 КАБов.

войнаРосcия
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