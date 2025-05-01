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На сайте Конгресса США есть подтверждение того, что у Трампа готовят экспорт оружия Украине

Мария Емец, Валентина РоманенкоЧетверг, 1 мая 2025, 11:36
На сайте Конгресса США есть подтверждение того, что у Трампа готовят экспорт оружия Украине
фото: Getty Images

В документальных реестрах Конгресса США есть подтверждение сообщения в СМИ о том, что администрация президента Дональда Трампа готовит продажу Украине продукции военного назначения на сумму от 50 млн долларов.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Соответствующее сообщение, которое сначала заметил "Укринформ", есть в перечне записок и документов за 29 апреля.

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Под номером EC-859 упомянута записка от чиновника юридического офиса Госдепа США в Комитет по иностранным делам, которой в соответствии с требованиями закона о контроле за экспортом вооружений сообщают о предложенной лицензии на экспорт "товаров оборонного назначения, включая технические данные, и оборонных услуг Украине на сумму 50 млн долларов или более".

 

Что предшествовало: Издание Kyiv Post со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщило, что администрация Трампа проинформировала Конгресс о намерениях одобрить экспорт товаров военного назначения Украине через механизм прямой коммерческой продажи (direct commercial sales) на 50 млн долларов или более.

Это является первым таким случаем при новой администрации.

СШАпомощь Украинеоружие
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