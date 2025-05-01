На сайте Конгресса США есть подтверждение того, что у Трампа готовят экспорт оружия Украине

В документальных реестрах Конгресса США есть подтверждение сообщения в СМИ о том, что администрация президента Дональда Трампа готовит продажу Украине продукции военного назначения на сумму от 50 млн долларов.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Соответствующее сообщение, которое сначала заметил "Укринформ", есть в перечне записок и документов за 29 апреля.

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Под номером EC-859 упомянута записка от чиновника юридического офиса Госдепа США в Комитет по иностранным делам, которой в соответствии с требованиями закона о контроле за экспортом вооружений сообщают о предложенной лицензии на экспорт "товаров оборонного назначения, включая технические данные, и оборонных услуг Украине на сумму 50 млн долларов или более".

Что предшествовало: Издание Kyiv Post со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщило, что администрация Трампа проинформировала Конгресс о намерениях одобрить экспорт товаров военного назначения Украине через механизм прямой коммерческой продажи (direct commercial sales) на 50 млн долларов или более.

Это является первым таким случаем при новой администрации.