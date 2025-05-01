Украина до сих пор ремонтирует укрытие ЧАЭС, которое пострадало из-за российской атаки – МАГАТЭ
Украинские инженеры и строители продолжают ремонт конфайнмента над Чернобыльской АЭС, который был серьезно поврежден в результате российской дроновой атаки в начале года, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси.
Источник: сайт МАГАТЭ
Детали: Агентство напомнило, что удар российского беспилотника 14 февраля пробил большую дыру в крыше большого конфайнмента, построенного для предотвращения каких-либо радиоактивных выбросов из реактора, разрушенного во время аварии 1986 года, и защиты его от внешних опасностей.
Пожар и тление на объекте тушили несколько недель.
На днях конфайнмент посетила команда МАГАТЭ, которая базируется на Чернобыльской станции.
Прямая речь Гросси: "Сейчас усилия сосредоточены на оценке полного объема повреждений на объекте, а также на проведении краткосрочных ремонтных работ. Понятно, что конструкция конфайнмента, построенная за огромные средства и при значительной международной поддержке, получила значительные повреждения".
Детали: В то же время он подчеркнул, что в результате повреждения не произошло никакого радиоактивного выброса, и что конфайнмент способен продолжать выполнять свою защитную функцию.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. По первым оценкам, повреждения существенные, отметил глава государства.
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило взрыв на Чернобыльской АЭС в ночь на 14 февраля. Дрон попал в крышу изоляционного сооружения новой защитной оболочки, которая защищает разрушенный четвертый реактор на ЧАЭС.
- Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что после удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.