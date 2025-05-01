В Киеве с задержкой взорвалась часть сбитого дрона РФ: ранена женщина

В столице госпитализировали одну пострадавшую после ночной атаки российских дронов на Киев.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: По данным главы города, взрывная часть сбитого дрона сработала с задержкой.

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Ранена пожилая женщина, жительница Дарницкого района.

Обновлено: Дарницкая РГА в Киеве предостерегла местных жителей соблюдать повышенные меры безопасности в связи тем, что в микрорайоне Бортничи были зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли быть разбросаны во время ночной атаки БпЛА.

"В случае обнаружения подозрительных предметов: не приближайтесь к ним, отойдите на безопасное расстояние, немедленно вызовите полицию и спасателей по номеру 102, точно укажите место нахождения объекта", - обращается к киевлянам местная власть.

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Что предшествовало: С вечера 30 апреля россияне атаковали Украину 5-ю баллистическими ракетами "Искандер-М" и 170-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов: 142 дрона не достигли своих целей.