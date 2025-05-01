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Враг пытается создать плацдарм для форсирования Днепра – Силы обороны юга

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 мая 2025, 12:04
Враг пытается создать плацдарм для форсирования Днепра – Силы обороны юга
Кизомыс на карте Deep State

В Херсонской области российские оккупационные войска активизировались на юге Днепровской системы островов, чтобы высадиться на острове Бугаз для захвата плацдарма и форсирования реки Днепр.

Источник: спикер Сил обороны юга полковник Владислав Волошин в телеэфире, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Враг пытается провести форсирование водных преград и именно сейчас открыл такое, ну назовем это "новое", направление. Направление, на котором он активизировался и уже за несколько дней провел несколько попыток высадиться в речной зоне – это юг Днепровской системы островов. На самом юге остров, возле населенного пункта Кизомыс, остров Бугаз. Там враг пытается высадиться на этот остров, захватить определенный плацдарм и с юга осуществить форсирование реки Днепр".

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Детали: В то же время офицер заверил, что противнику это не удается, и его попытки пока напрасны.

"Такие случаи довольно часто имеют место, но хочу заверить, что Силы обороны Украины держат это направление и пытаются отразить все попытки врага осуществить подобные форсирования", – подчеркнул спикер.

Что предшествовало: В Силах обороны юга сообщали, что ситуация на Новопавловском направлении существенно обострилась, враг рвется на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Херсонская областьвойна
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