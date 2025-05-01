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"Евросолидарность" требует встречи Зеленского с членами фракций по соглашению с США о недрах

Анастасия ПроцЧетверг, 1 мая 2025, 12:19
Евросолидарность требует встречи Зеленского с членами фракций по соглашению с США о недрах
фото: с сайта "ЕС"

Фракция партии "Европейская Солидарность" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом провести встречу с представителями парламентских фракций и групп для обсуждения подписанного между правительствами Украины и США соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.

Источник: заявление партии "Европейская Солидарность"

Детали: В "ЕС" заявляют, что украинское общество и народные депутаты узнали о подписании соглашения из иностранных СМИ, и только после утечки информации украинские чиновники подтвердили факт подписания и прокомментировали его содержание. В партии отмечают, что неоднократно требовали отчета от переговорной группы в Верховной Раде, однако, по их словам, эти запросы остались без ответа.

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Дословно: "Осенью прошлого года во время выступления в Верховной Раде Владимир Зеленский объявил свой план устойчивости, среди пунктов которого была и идея совместной разработки недр с нашими партнерами. Однако президент избегает коммуникации с парламентом, хотя такой диалог способствовал бы внутреннему единству."

Детали: Во фракции считают недопустимым фактическое отстранение парламента от процесса заключения стратегически важных международных соглашений. Они отмечают, что подписанное соглашение должно соответствовать Конституции Украины, не подрывать государственный суверенитет и не создавать дисбаланса в управлении природными ресурсами – в частности из-за недопущения права вето иностранных представителей в стратегических органах.

"Европейская Солидарность" также требует закрепления принципа равноправного партнерства, соблюдения международных обязательств Украины, особенно в контексте евроинтеграции, а также прозрачности в принятии решений по реализации договоренностей.

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"Мы настаиваем на максимальной открытости переговоров по заключению соглашения - с привлечением лидеров фракций Верховной Рады, специалистов и экспертной среды. Недопустимо, когда текст соглашения обнародуют только после подписания, без всестороннего обсуждения и анализа", – говорится в заявлении.

В "ЕС" также раскритиковали заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности консультаций с парламентом уже после подписания соглашения, назвав это "кощунством". В партии настаивают, что именно президент должен лично встретиться с представителями парламента и объяснить, как это соглашение будет способствовать достижению справедливого мира и усилению обороноспособности Украины.

Напомним:

  • В конце суток 30 апреля министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент подписали соглашение по минералам.
  • Параметры подписанного соглашения соответствуют большинству ключевых тезисов, которые накануне обнародовал премьер Денис Шмыгаль.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения по недрам с Украиной потенциально принесет Соединенным Штатам большие доходы, чем 350 миллиардов долларов, которые, по его словам, были потрачены на поддержку Украины.

Европейская солидарностьСША
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