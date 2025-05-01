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В Польше антиукраинский кандидат в президенты сорвал с мэрии флаг Украины

Иванна Костина, Алена МазуренкоЧетверг, 1 мая 2025, 12:36
В Польше антиукраинский кандидат в президенты сорвал с мэрии флаг Украины
фото: Grzegorz Braun в Х

Польская полиция занимается делом снятия украинского флага со здания городского совета в Белой Подляской в среду во время митинга кандидата в президенты, депутата Европарламента Гжегожа Брауна.

Источник: "Европейская правда", RMF FM

Детали: Полиция Люблина сообщила в четверг, что сотрудники из Белой Подляской занимаются расследованием инцидента, который произошел во время предвыборной акции кандидата в президенты Гжегожа Брауна.

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"Сотрудники установили личность мужчины, который снял флаг Украины со здания городского совета. Также детально анализируются записи, касающиеся этого инцидента. Собранные материалы будут переданы в прокуратуру", – сообщила полиция, добавив, что за такое поведение грозят правовые последствия.

На опубликованных в сети записях с митинга Брауна видно, как мужчина поднялся по лестнице к балкону ратуши, вытащил из крепления украинский флаг и отдал его кандидату в президенты. Затем мужчина вставил на это место польский флаг. Браун пожал ему руку в знак благодарности. Во время инцидента толпа скандировала, в частности: "Здесь Польша".

После всего этого кандидат выступил перед собравшимися. "Я беру всех вас в свидетели, что господин Кацпер, как мой помощник, назначенный для выполнения обязанностей польского депутата Европейского парламента, по моей просьбе и по моему четкому указанию, сделал то, что сделал. Следовательно, это моя ответственность", – обратился Браун к участникам митинга.

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Он объявил, что украинский флаг будет передан в ближайшее консульство Украины.

Посол Украины в Польше Василий Боднар назвал выходку на акции антиукраинского кандидата в президенты в Белой Подляской, где сорвали с мэрии украинский флаг, сознательной провокацией с целью навредить отношениям между странами.

Браун также известен пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские СМИ, он оказался единственным депутатом, который в начале 2023 года не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением к ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который никто не пришел.

Польшавиборы
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