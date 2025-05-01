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В пятницу в ряде областей прогнозируют заморозки на почве, а на выходных – дожди

Ирина БалачукЧетверг, 1 мая 2025, 12:38
В пятницу в ряде областей прогнозируют заморозки на почве, а на выходных – дожди
Фото иллюстративное с pixabay.com

2 мая в Украине без осадков, в ряде областей ожидают ночные заморозки на почве, 3-4 мая на севере, западе и в центре страны прогнозируют дожди с грозами.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "2 мая без осадков, только в Крыму и на востоке страны ночью местами небольшой дождь; температура ночью 1-6°, на юге до 10° тепла, в северных, большинстве западных и центральных областей на почве заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла, на западе и юго-западе страны до 20°. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с".

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Детали: В Киеве в пятницу без осадков, ночью 3-5° тепла, днем до +16°, ветер северо-западный, 5-10 м/с. 

 
Погода 2 мая 
Скриншот с сайтА УГМЦ

В выходные в западных, северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

3 мая в восточных, северо-восточных и Днепропетровской областях ночью 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°, днем 15-20° тепла, на остальной территории ночью 3-10° тепла, днем 18-24°. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с, днем Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

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В Киеве в субботу ночью без осадков, 6-8° тепла, днем кратковременный дождь, до +22°, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

 
Погода 3 мая 
Скриншот с сайтА УГМЦ

4 мая в Украине ночью 9-14° тепла, в юго-восточных областях 4-9°, днем 21-26°, на побережье морей и на крайнем западе страны 13-18°. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с, по всей стране, кроме востока и юго-востока, местами порывы 15-20 м/с.

В столице в воскресенье кратковременные дожди, ночью 10-12° тепла, днем до +24°, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

 
Погода 4 мая 
Скриншот с сайтА УГМЦ

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