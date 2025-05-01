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Зеленский: Более 50 дней Россия игнорирует предложение о прекращении огня. Нужен ощутимый толчок

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 мая 2025, 12:43
Зеленский: Более 50 дней Россия игнорирует предложение о прекращении огня. Нужен ощутимый толчок
пожар в результате атаки российского дрона в Одессе 1 мая. фото ГСЧС

Президент Владимир Зеленский подчеркнул: поскольку Россия более 50 дней игнорирует предложение от США о полном и безусловном прекращении огня и предложения Украины, нужен толчок для дипломатии и усиление давления на государство-агрессор.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Уже более 50 дней Россия игнорирует американское предложение полного и безусловного прекращения огня. Были и наши предложения – по меньшей мере отказа от ударов по гражданской инфраструктуре и по длительной тишине в небе, на море и на земле. На все это Россия отвечает новыми обстрелами, новыми штурмами.

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Именно поэтому нужен ощутимый толчок для дипломатии - необходимо дальнейшее давление на Россию, которое принудит ее к тишине и к переговорам. Чем эффективнее будут действовать санкции, тем больше стимулов у России завершать войну. Чем крепче будут украинская оборона и наши силы ПВО, чем больше жизней мы сможем спасти, тем быстрее сможем гарантировать длительную безопасность. Спасибо всем в мире, кто помогает".

Детали: Президент напомнил, что сейчас в Одессе еще продолжается разбор завалов в доме, по которому ударил российский дрон. Ночью в городе было много пожаров. Всего Одессу атаковал 21 беспилотник. К сожалению, есть погибшие.

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Также ночью под ударом были и Одесская область, Киевская, Сумская, Кропивницкий и область, Харьковская, Черкасская области. На Харьковщине до сих пор спасатели борются с пожаром. Только за эту ночь россияне применили против Украины 170 дронов, из них более сотни – "Шахеды", добавил Зеленский.

Что предшествовало: С вечера 30 апреля россияне атаковали Украину 5-ю баллистическими ракетами "Искандер-М" и 170-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов: 142 дрона не достигли своих целей.

переговорывойнаРосcияЗеленский
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