Дело убийства Фарион: заседание суда длилось 8 минут, подозреваемому рекомендуют здоровый образ жизни
Судебное заседание по делу об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион 1 мая снова перенесли – в суд не явились адвокаты подозреваемого Вячеслава Зинченко.
Источник: hromadske
Детали: Один из защитников Зинченко Игорь Сулима не пришел еще на предыдущее заседание, 29 апреля. Его коллега Юрий Немировский тогда объяснял, что Сулима отсутствует по семейным обстоятельствам и не сможет присутствовать в суде как минимум до середины мая.
На заседание 1 мая не явился уже и Юрий Немировский. Судья зачитал его заявление, в котором адвокат сообщил "о невозможности прибыть на заседание и просьбе отложить заседание суда на другую дату". Немировский объяснил, что он находится за границей.
Поэтому в рассмотрении объявили перерыв до 14 мая. Кроме того, как только судья объявил о переносе рассмотрения, поступило сообщение о заминировании пяти судов во Львове, в том числе и Шевченковского.
Журналисты напоминают, что два предыдущих заседания перенесли, поскольку подозреваемый Зинченко жаловался на плохое самочувствие. Сначала речь шла о пищевом отравлении, а в следующий раз он заявил о простуде.
Тогда судья решил направить запрос в СИЗО о подтверждении состояния здоровья Зинченко.
В СИЗО предоставили справку, в которой отметили, что он за помощью не обращался, но состояние его здоровья удовлетворительное. Подозреваемому рекомендовали вести здоровый образ жизни.
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Предыстория:
- Вечером 19 июля 2024 года во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
- 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Следствие склонялось к мнению, что стрелок - только исполнитель.
- 26 июля суд арестовал на 2 месяца подозреваемого Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога. После избрания меры пресечения молодой человек заявил журналистам, что не убивал языковеда.
- 26 декабря фигуранту по делу об убийстве изменили квалификацию преступления: теперь его подозревают в умышленном убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием.