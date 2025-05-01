Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дело убийства Фарион: заседание суда длилось 8 минут, подозреваемому рекомендуют здоровый образ жизни

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 мая 2025, 13:43
Дело убийства Фарион: заседание суда длилось 8 минут, подозреваемому рекомендуют здоровый образ жизни
Вячеслав Зинченко на суде. фото «Суспільне.Львів»

Судебное заседание по делу об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион 1 мая снова перенесли – в суд не явились адвокаты подозреваемого Вячеслава Зинченко.

Источник: hromadske

Детали: Один из защитников Зинченко Игорь Сулима не пришел еще на предыдущее заседание, 29 апреля. Его коллега Юрий Немировский тогда объяснял, что Сулима отсутствует по семейным обстоятельствам и не сможет присутствовать в суде как минимум до середины мая.

Реклама:

На заседание 1 мая не явился уже и Юрий Немировский. Судья зачитал его заявление, в котором адвокат сообщил "о невозможности прибыть на заседание и просьбе отложить заседание суда на другую дату". Немировский объяснил, что он находится за границей.

Поэтому в рассмотрении объявили перерыв до 14 мая. Кроме того, как только судья объявил о переносе рассмотрения, поступило сообщение о заминировании пяти судов во Львове, в том числе и Шевченковского.

Журналисты напоминают, что два предыдущих заседания перенесли, поскольку подозреваемый Зинченко жаловался на плохое самочувствие. Сначала речь шла о пищевом отравлении, а в следующий раз он заявил о простуде.

РЕКЛАМА:

Тогда судья решил направить запрос в СИЗО о подтверждении состояния здоровья Зинченко.

В СИЗО предоставили справку, в которой отметили, что он за помощью не обращался, но состояние его здоровья удовлетворительное. Подозреваемому рекомендовали вести здоровый образ жизни.

Знать больше: Убийство Ирины Фарион. Детали покушения, версии следствия и чем была известна профессор из Львова

Предыстория:

  • Вечером 19 июля 2024 года во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
  • 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Следствие склонялось к мнению, что стрелок - только исполнитель
  • 26 июля суд арестовал на 2 месяца подозреваемого Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога. После избрания меры пресечения молодой человек заявил журналистам, что не убивал языковеда. 
  • 26 декабря фигуранту по делу об убийстве изменили квалификацию преступления: теперь его подозревают в умышленном убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием.

Фарионубийствосуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоСБУ: В Стерненко стреляли, нападавшая задержана
Стерненко заявил, что на него напали и ранили
Сенат США угрожает партнерам РФ пошлинами в 500%, если Путин не согласится на мир - Bloomberg
Кабинет министров опубликовал текст соглашения о недрах с США
видеоВ Польше антиукраинский кандидат в президенты сорвал с мэрии флаг Украины
"Получим гораздо больше, чем $350 млрд": Трамп о соглашении с Украиной по недрам
Все новости...
Фарион
Подозреваемому в убийстве Фарион продлили арест, он обратился за медпомощью
Убийство Фарион: подозреваемого привезли на суд в бронежилете и шлеме, в одиночную камеру не переведут
Начался суд по делу об убийстве Фарион: защита просит возмещения морального ущерба 15 млн
Последние новости
15:15
Поставка бракованных мин ВСУ: суд избрал меру пресечения заместителю гендиректора оборонного завода
15:13
В Закарпатье подростки забили привязанную собаку палкой: полиция начала проверку
15:07
Украинские производители оружия уже получили 15 льготных кредитов
14:58
фотоСБУ назвала четырех пособников РФ, которые пытали украинских пленных на Луганщине
14:55
Дешевше 60 доларів: ціна на нафту пробила психологічну позначку
14:50
Введение на магистратуру-2025: организаторы рассказали, какой тест выбрать в зависимости от специальности
14:45
На АЗС сохранили цены на топливо после введения "спиртового" бензина
14:33
формула-1Лучший круг в истории и унижение Проста: легендарная гонка Сенны на Гран-при Европы-1993
14:31
В команде Трампа недовольны подходом Уиткоффа к переговорам с РФ – СМИ
14:29
В Киевской области водитель такси пытался похитить 6-летнюю девочку, но она смогла убежать
Все новости...
Реклама:
Реклама: