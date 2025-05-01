Дело убийства Фарион: заседание суда длилось 8 минут, подозреваемому рекомендуют здоровый образ жизни

Судебное заседание по делу об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион 1 мая снова перенесли – в суд не явились адвокаты подозреваемого Вячеслава Зинченко.

Источник: hromadske

Детали: Один из защитников Зинченко Игорь Сулима не пришел еще на предыдущее заседание, 29 апреля. Его коллега Юрий Немировский тогда объяснял, что Сулима отсутствует по семейным обстоятельствам и не сможет присутствовать в суде как минимум до середины мая.

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На заседание 1 мая не явился уже и Юрий Немировский. Судья зачитал его заявление, в котором адвокат сообщил "о невозможности прибыть на заседание и просьбе отложить заседание суда на другую дату". Немировский объяснил, что он находится за границей.

Поэтому в рассмотрении объявили перерыв до 14 мая. Кроме того, как только судья объявил о переносе рассмотрения, поступило сообщение о заминировании пяти судов во Львове, в том числе и Шевченковского.

Журналисты напоминают, что два предыдущих заседания перенесли, поскольку подозреваемый Зинченко жаловался на плохое самочувствие. Сначала речь шла о пищевом отравлении, а в следующий раз он заявил о простуде.

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Тогда судья решил направить запрос в СИЗО о подтверждении состояния здоровья Зинченко.

В СИЗО предоставили справку, в которой отметили, что он за помощью не обращался, но состояние его здоровья удовлетворительное. Подозреваемому рекомендовали вести здоровый образ жизни.

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