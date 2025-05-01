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Сырский: Украинские военные в течение апреля восстановили 115 позиций

Анастасия ПроцЧетверг, 1 мая 2025, 14:13
Сырский: Украинские военные в течение апреля восстановили 115 позиций
фото: Facebook/ Главнокомандующий ВС Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные в течение месяца восстановили 115 позиций, применяя тактику активной обороны на угрожающих направлениях.

Источник: Сырский

Прямая речь: "Основные усилия сосредотачиваем на сдерживании российского агрессора на угрожающих направлениях, которыми являются прежде всего Сумской и Курский, Покровский, Новопавловский. При этом используем тактику активной обороны: благодаря таким действиям наши воины в течение месяца восстановили в целом 115 позиций".

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Детали: По словам Сырского, в апреле с помощью средств DeepStrike было поражено 62 цели на территории Российской Федерации. Речь идет об уничтожении военных объектов и подрыве возможностей военно-промышленного комплекса врага.

Также продолжается масштабирование подразделений до уровня бригад с усиленным беспилотным компонентом, комплектование приоритетных штурмовых полков и переход на корпусную систему управления.

Что предшествовало:

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  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о росте эффективности применения украинских дронов: в апреле поражено и уничтожено более 83 тысяч вражеских целей, что на 8% больше, чем месяцем ранее.

СырскийВооруженные силы
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