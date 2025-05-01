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Россияне сбросили 3 авиабомбы на Мирноград и обстреляли Новоэкономичное: двое погибших

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 мая 2025, 14:26
Россияне сбросили 3 авиабомбы на Мирноград и обстреляли Новоэкономичное: двое погибших
фото прокуратуры

Российские оккупационные войска в четверг убили двух и ранили одного гражданского человека обстрелами Мирнограда и Новоэкономичного Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: 1 мая в 00:30 российские войска сбросили 3 авиабомбы на Мирноград. Предварительно, против гражданского населения враг использовал "КАБ-250" с модулем УМПК.

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В зоне поражения оказались многоквартирные жилые дома. Один из снарядов попал в девятиэтажку. На женщину 43 лет, которая находилась в собственной квартире, обвалилась железобетонная плита. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

 

Кроме того, в 06:30 оккупанты обстреляли поселок Новоэкономичное Покровского района. В результате атаки погиб 51-летний мужчина. Его жена 52 лет получила осколочные ранения. Тип вооружения устанавливается.

Повреждены 9 многоэтажных домов и домовладения.

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Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Донецкая областьвойнавоенные преступленияРосcия
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