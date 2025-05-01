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СБУ назвала четырех пособников РФ, которые пытали украинских пленных на Луганщине

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 мая 2025, 14:58
СБУ назвала четырех пособников РФ, которые пытали украинских пленных на Луганщине
иллюстративное фото

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на четырех пособников врага, которые пытали пленных воинов ВСУ на временно оккупированной территории Луганщины.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По материалам дела, фигурантами являются бывшие работники исправительной колонии в Суходольске, которые после захвата общины пошли на сотрудничество с врагом. Впоследствии они вошли в состав "администрации" оккупационной тюрьмы:

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Речь идет о: Кирилле Долгополове - руководителе "оперативного отдела" репрессивного учреждения и трех его подчиненных "инспекторах": Леониде Руденко, Николае Цветкове и Романе Занкове.

 
подозреваемые в пытках бойцов ВСУ

ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УП ИСТОЧНИКОМ

Как установило расследование, на базе захваченного учреждения оккупанты обустроили застенок, куда свозили украинских воинов, попавших в плен во время боев на востоке Украины.

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В застенках фигуранты били пленных резиновыми дубинками и пытали электрическим током.

Таким образом руководители российской тюрьмы надеялись склонить военнопленных к сотрудничеству с оккупантами.

На основании собранных доказательств украинские правоохранители заочно сообщили гражданам Украины Долгополову, Руденко, Цветкову и Занкову о подозрении в военных преступлениях.

Поскольку злоумышленники находятся на временно оккупированной части территории Луганщины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти военных преступников и наказать их, добавляют в СБУ.

военные преступленияСБУОфис генпрокурора
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