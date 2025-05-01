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Поставка бракованных мин ВСУ: суд избрал меру пресечения заместителю гендиректора оборонного завода

Анастасия ПроцЧетверг, 1 мая 2025, 15:15
Поставка бракованных мин ВСУ: суд избрал меру пресечения заместителю гендиректора оборонного завода
Алексей Кириченко. фото: "Суспільне"

Первому заместителю генерального директора оборонного предприятия на Днепропетровщине Алексею Кириченко 1 мая избрали меру пресечения – содержание под стражей до 27 июня без права внесения залога. Его подозревают в поставке Вооруженным силам Украины партии бракованных минометных выстрелов.

Источник: корреспонденты "Суспільного" из судебного зала

Детали: Рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения проходило в открытом формате. Во время заседания защитник Кириченко – адвокат Александр Щербин – подал ходатайство об отводе судьи, заявив о нарушениях при автоматизированном распределении дела.

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По его словам, не все судьи были привлечены к распределению, а некоторые из них, несмотря на имеющуюся специализацию, были исключены из списка.

Адвокат назвал эти обстоятельства "очевидным проявлением предвзятости" и обвинительного уклона. Он заявил, что сторона защиты планирует обжаловать предыдущие решения суда.

Прямая речь: "Я считаю, что эти все обстоятельства являются очевидным проявлением предвзятости и обвинительного уклона рядом с грубым нарушением определения состава суда, по расследованию ходатайства, которое очевидно приведут к отмене любого судебного решения. Поэтому, я прошу удовлетворить заявление об отводе".

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Детали: Прокуроры выступили против ходатайства, назвав его необоснованным. Суд также не удовлетворил требование адвоката и постановил проводить дальнейшие заседания в закрытом формате.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 июня без права внесения залога.

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Предыстория:

  • Накануне, 29 апреля, правоохранители задержали руководство оборонного завода в Днепропетровской области, которое поставило Вооружённым силам более 120 тысяч бракованных минометных снарядов.
  • 30 апреля Шевченковский суд Киева отправил под стражу экс-руководителя одного из военных представительств минобороны Михаила Шкуренко и руководителя группы контроля Юрия Яресько, которых подозревают в причастности к изготовлению и поставке более 120 тысяч опасных минометных боеприпасов для ВСУ.

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