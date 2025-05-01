Рубио заявил, что подписанное соглашение о недрах – это шаг к прекращению войны в Украине
Четверг, 1 мая 2025, 15:46
Госсекретарь США Марко Рубио отметил лидерство президента США Дональда Трампа в подписании соглашения с Украиной о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления" и заявил, что оно станет шагом к прекращению войны, которую развязала РФ.
Источник: Рубио в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"
Детали: Госсекретарь также отметил, что соглашение было подписано благодаря "лидерству президента США Дональда Трампа". "(Это соглашение) - важная веха в нашем общем процветании и важный шаг на пути к прекращению этой войны", - подчеркнул Рубио.
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Предыстория:
- Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, подписанного 30 апреля в Вашингтоне. В частности, в нем говорится о 57 минералах и о военной помощи США.
- Параметры подписанного соглашения соответствуют большинству ключевых тезисов, которые накануне обнародовал премьер Денис Шмыгаль.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по недрам даст США больше, чем было потрачено на Украину.