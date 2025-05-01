Рубио заявил, что подписанное соглашение о недрах – это шаг к прекращению войны в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио отметил лидерство президента США Дональда Трампа в подписании соглашения с Украиной о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления" и заявил, что оно станет шагом к прекращению войны, которую развязала РФ.

Источник: Рубио в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Госсекретарь также отметил, что соглашение было подписано благодаря "лидерству президента США Дональда Трампа". "(Это соглашение) - важная веха в нашем общем процветании и важный шаг на пути к прекращению этой войны", - подчеркнул Рубио.

Реклама:

Предыстория: