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"Пуля прошла навылет": Стерненко сообщил, что его прооперировали после нападения

Анастасия ПроцЧетверг, 1 мая 2025, 16:13
Пуля прошла навылет: Стерненко сообщил, что его прооперировали после нападения
СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Блогер, волонтер и общественный активист Сергей Стерненко сообщил, что его прооперировали после ранения.

Источник: Стерненко в Telegram

Прямая речь: "Прооперировали. Пуля вышла навылет. Ничего важного не задела. Пытаюсь раздуплись.

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Еще раз спасибо СБУ. И вас всех. Обнимаю каждого и каждую. И люблю нашу лучшую нацию замечательных людей".

Детали: Активист также добавил, что ему очень повезло, что ранение было таким.

Что предшествовало:

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  • 1 мая Сергей Стерненко сообщил, что на него напали, в результате чего он получил ранения.
  • Впоследствии Служба безопасности Украины сообщила, что на Стерненко было совершено покушение из огнестрельного оружия и обнародовала фото задержанной нападающей и пистолета.

Стерненконападение
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