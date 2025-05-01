"Пуля прошла навылет": Стерненко сообщил, что его прооперировали после нападения

Блогер, волонтер и общественный активист Сергей Стерненко сообщил, что его прооперировали после ранения.

Источник: Стерненко в Telegram

Прямая речь: "Прооперировали. Пуля вышла навылет. Ничего важного не задела. Пытаюсь раздуплись.

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Еще раз спасибо СБУ. И вас всех. Обнимаю каждого и каждую. И люблю нашу лучшую нацию замечательных людей".

Детали: Активист также добавил, что ему очень повезло, что ранение было таким.

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