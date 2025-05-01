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У Трампа анонсировали шаги по сближению позиций Украины и РФ в следующие сто дней

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловЧетверг, 1 мая 2025, 16:25
У Трампа анонсировали шаги по сближению позиций Украины и РФ в следующие сто дней
Джей Ди Вэнс. Фото: Getty Images

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между Украиной и Россией "очень большая пропасть" относительно видения завершения войны, поэтому администрация Дональда Трампа будет работать, чтобы "попытаться сблизить эти стороны".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Венса Fox News

Детали: Вэнса попросили прокомментировать состояние переговоров между Россией и Украиной, на что он сказал, что "первым и необходимым шагом к решению конфликта между Россией и Украиной является то, чтобы каждая из сторон сделала мирное предложение".

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Прямая речь: "И это уже произошло. Украинцы сказали: "Вот чего мы хотим". Россияне сказали: "Вот чего мы хотим". И теперь дело дипломатии - попытаться сблизить эти две стороны. Потому что между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы, - очень большая пропасть", - считает он.

Детали: Он добавил, что "мирные предложения" уже озвучены, и в течение следующих 100 дней президентства Трампа его администрация "будет очень настойчиво работать, чтобы попытаться сблизить эти стороны".

Предыстория:

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  • Как сообщали СМИ, администрация Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который представили как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.
  • Президент Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию в отношении территорий Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появился другой документ".
  • Впоследствии агентство Reuters ознакомилось с текстом предложений по прекращению войны России против Украины, которые были переданы американской стороне украинскими и европейскими официальными лицами на переговорах в Лондоне.

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СШАУкраинаРосcияроссийско-украинская война
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