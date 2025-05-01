Советник Трампа по нацбезопасности Уолц уходит с должности – СМИ

По данным американских СМИ, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц покидает свою должность.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CBS, Fox News и Politico

Детали: Уолтц, по информации источников CBS, покинет пост советника Дональда Трампа по нацбезопасности вместе с заместителем Алексом Вонгом. Телеканал не уточняет, является ли это собственным решением Уолтца и Вонга или их подтолкнули к отставке.

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В то же время Fox News утверждает, что Уолтц и Вонг уже лишились своих должностей.

В марте Майкл Уолтц попал в скандал после того, как по ошибке добавил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат в Signal, где чиновники в сфере нацбезопасности обсуждали удары США по Йемену.

После этого Уолтц взял на себя ответственность за инцидент, а в СМИ сообщалось об обсуждении его дальнейшей судьбы. Но публично президент США выразил поддержку своему советнику по нацбезопасности, назвав его "хорошим человеком", который "извлек урок" из ситуации.

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Заместитель Уолтца, Алекс Вонг, работал в первой администрации Трампа заместителем спецпредставителя по вопросам Северной Кореи, а также заместителем помощника госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона в Государственном департаменте.

В случае, если Майкл Уолтц действительно потеряет должность, это станет первой отставкой топ-чиновника администрации президента США.

СМИ ранее сообщили, что команда Волца создала целую сеть чатов в Signal для координации своей работы по таким вопросам, как Украина, Китай, Газа, политика на Ближнем Востоке, Африка и Европа.