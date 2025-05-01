Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский отчитался о последних санкциях, и почему под них попали Арестович и еще 6 украинцев 

Александр ШумилинЧетверг, 1 мая 2025, 18:10
Зеленский отчитался о последних санкциях, и почему под них попали Арестович и еще 6 украинцев 
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что санкции, которые он наложил в четверг 1 мая, касались компаний и лиц, которые обслуживают российское военное производство, занимаются поставками для оккупационной армии и пропагандой.

Источник: сообщение Зеленского

Дословно: "Первый (санкционный пакет - ред.) - это 36 компаний и 5 физических лиц, работающих в различных юрисдикциях: не только в российской, но обслуживающих именно российское военное производство. В частности, это поставщики титана, металлургические предприятия, компании, работающие в области энергетики, в машиностроении. Часть из них уже под санкциями партнеров. В целом синхронизируем наше санкционное давление и санкции мира против России за войну.

Реклама:

Второй пакет санкций сегодня – это 106 субъектов, которые своей деятельностью активно поддерживают присутствие оккупанта в нашем Крыму, на территории Донецкой и Луганской областей Украины и занимаются поставками для оккупационной армии".

Детали: Отдельно Зеленский вспомнил 7 украинцев, на которых наложены санкции. По его словам, они "связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну, осуществляют активные информационные операции в ущерб Украине и нашей защите в войне". 

Президент Украины поручил готовить и следующие санкционные шаги.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • 1 мая ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций в отношении ряда публичных деятелей, среди которых в частности бывший внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович, политолог Константин Бондаренко и блогер Мирослав Олешко. 

Зеленскийсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский подтвердил, что обсуждал с Трампом в Ватикане соглашение о недрах
Украина победила Польшу на чемпионате мира по хоккею и приблизилась к возвращению в элиту
Зеленский отчитался о последних санкциях, и почему под них попали Арестович и еще 6 украинцев 
видео, фото"Украинская правда" получила видео покушения на Стерненко
Советник Трампа по нацбезопасности Уолц уходит с должности – СМИ
У Трампа анонсировали шаги по сближению позиций Украины и РФ в следующие сто дней
Все новости...
Зеленский
Зеленский ввел санкции против Арестовича, Олешко и еще десятков людей
Зеленский: Более 50 дней Россия игнорирует предложение о прекращении огня. Нужен ощутимый толчок
Трамп назвал встречу с Зеленским в Ватикане "моментом утешения"
Последние новости
19:52
Минобороны реорганизует Государственного оператора тыла для объединения с АОЗ
19:50
Петиция об увольнении директора Департамента здравоохранения Киева собрала необходимые голоса
19:49
Ryanair угрожает "бросить" Boeing и перейти на самолеты Китая из-за пошлин Трампа
19:46
В МИД Чехии уверены, что соглашение с США подтверждает готовность Украины к переговорам
19:37
Украинский бизнес ухудшил оценку своей деятельности: причины
19:36
Зеленский подтвердил, что обсуждал с Трампом в Ватикане соглашение о недрах
19:19
В правительстве еще надеются, что до июля откроют первый кластер в переговорах с ЕС
19:01
В Tesla рассказали, действительно ли хотят уволить Маска
18:58
Минералы в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие в нем риски
18:53
Politico: Уиткофф может заменить Уолтца на посту советника Трампа по нацбезопасности
Все новости...
Реклама:
Реклама: