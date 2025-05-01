Зеленский отчитался о последних санкциях, и почему под них попали Арестович и еще 6 украинцев 

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что санкции, которые он наложил в четверг 1 мая, касались компаний и лиц, которые обслуживают российское военное производство, занимаются поставками для оккупационной армии и пропагандой.

Источник: сообщение Зеленского

Дословно: "Первый (санкционный пакет - ред.) - это 36 компаний и 5 физических лиц, работающих в различных юрисдикциях: не только в российской, но обслуживающих именно российское военное производство. В частности, это поставщики титана, металлургические предприятия, компании, работающие в области энергетики, в машиностроении. Часть из них уже под санкциями партнеров. В целом синхронизируем наше санкционное давление и санкции мира против России за войну.

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Второй пакет санкций сегодня – это 106 субъектов, которые своей деятельностью активно поддерживают присутствие оккупанта в нашем Крыму, на территории Донецкой и Луганской областей Украины и занимаются поставками для оккупационной армии".

Детали: Отдельно Зеленский вспомнил 7 украинцев, на которых наложены санкции. По его словам, они "связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну, осуществляют активные информационные операции в ущерб Украине и нашей защите в войне".

Президент Украины поручил готовить и следующие санкционные шаги.

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