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Тысячи людей в Сербии вышли на улицы, чтобы почтить память погибших от обвала на вокзале

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникЧетверг, 1 мая 2025, 18:31
Тысячи людей в Сербии вышли на улицы, чтобы почтить память погибших от обвала на вокзале
Фото - АР

Тысячи людей в Сербии вышли на улицы в четверг, 1 мая, чтобы отметить шесть месяцев со дня трагедии на железнодорожной станции в городе Новый Сад, когда в результате обрушения навеса погибли 16 человек.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Профсоюзы присоединились к студентам университетов в сербской столице Белграде, требуя изменений трудового законодательства и законов о забастовках в рамках протестов, приуроченных ко Дню труда.

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В городе Новый Сад жители возложили цветы и зажгли свечи у центрального вокзала, где 1 ноября прошлого года произошла трагедия.

Затем погибших в результате обрушения почтили минутой молчания, а после этого протестующие прошли маршем по городу.

Студенты местного университета, которые являются основной силой антикоррупционного движения, установили каменный памятный знак с надписью: "Новый Сад помнит".

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Как известно, сербский президент Александар Вучич пытается подавить постоянные демонстрации, спровоцированные обрушением навеса железнодорожного вокзала. Организаторы протестов заявляют, что причиной трагедии стала коррупция в правительстве, которая привела к небрежному и опасному ремонту здания вокзала.

 
фото - ар

Студенты сербских университетов и их преподаватели были ключевой силой общенациональных демонстраций, которые также отражают более широкое недовольство правлением Вучича.

Напомним, недавно Вучич говорил, что уйдет в отставку, если ему покажут доказательства использования "звуковой пушки" на протестах.

Больше читайте здесь: Пушка на защите Вучича: как президент Сербии потерял доверие граждан и что будет дальше.

Сербия
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