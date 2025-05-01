Politico: Уиткофф может заменить Уолтца на посту советника Трампа по нацбезопасности

Одним из кандидатов на пост советника президента США по национальной безопасности после увольнения Майкла Уолтца является Стив Виткофф.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом Politico узнало от трех источников

Детали: По информации издания, замена Волца обсуждалась в Белом доме уже несколько недель, но в последние дни дискуссии набрали обороты. Пока неизвестно, кто именно заменит Волца в случае его отставки.

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"По словам трех человек, осведомленных о решении об увольнении Волца, на данный момент главным кандидатом является специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, который ведет переговоры с Россией, Ираном и ХАМАС в Газе", – пишет Politico.

Отметим, что ранее в четверг консервативный таблоид The New York Post опубликовал материал с критикой Уиткоффа, в частности его подхода к переговорам с двумя крупнейшими врагами Америки.

На просьбу прокомментировать сообщение о возможном увольнении Волца пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что не будет комментировать "сообщения из анонимных источников".

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Напомним, в марте Майкл Уолтц попал в скандал после того, как по ошибке добавил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат в Signal, где чиновники в сфере нацбезопасности обсуждали удары США по Йемену.

После этого Уолтц взял на себя ответственность за инцидент, а в СМИ сообщалось об обсуждении его дальнейшей судьбы. Но публично президент США выразил поддержку своему советнику по нацбезопасности, назвав его "хорошим человеком", который "извлек урок" из ситуации.

В случае, если Майкл Уолтц действительно потеряет должность, это станет первой отставкой топ-чиновника администрации президента США.