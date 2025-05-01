Зеленский подтвердил, что обсуждал с Трампом в Ватикане соглашение о недрах

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что соглашение о недрах было одной из тем его беседы с американским лидером Дональдом Трампом во время встречи в Ватикане.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на вечернее обращение президента

Детали: Зеленский поблагодарил украинскую переговорную группу, привлеченную к заключению соглашения о недрах.

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"Мы говорили с президентом Соединенных Штатов, с Дональдом Трампом, о нашей готовности к заключению соглашения – говорили на встрече в Ватикане. Фактически сейчас мы имеем первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической", – отметил он.

Глава государства выразил надежду, что будут реализованы и "другие результаты нашего разговора".

До сих пор официально не сообщалось, что соглашение о недрах обсуждалось президентами Украины и США в Ватикане. Axios накануне писало, что Трамп во время разговора якобы давил на Зеленского относительно скорейшего подписания соглашения.

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Украина и США накануне, 30 апреля, заключили рамочное соглашение об экономическом партнерстве. Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, в котором речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о недрах даст США больше, чем было потрачено на Украину.

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