Минобороны реорганизует Государственного оператора тыла для объединения с АОЗ

Министерство обороны создало комиссию по реорганизации Государственного оператора тыла в рамках подготовки для объединения с Агентством оборонных закупок, комиссию возглавит директор АОЗ Арсен Жумадилов.

Источник: министр обороны Рустем Умеров в Telegram

Прямая речь: "Сегодня, с целью масштабирования начатых реформ, я подписал приказ о создании комиссии по реорганизации Государственного оператора тыла. Ее возглавит Арсен Жумадилов, директор Агентства оборонных закупок. Комиссия будет работать на базе АОЗ".

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Детали: По словам Умерова, до завершения военного положения готовится почва для объединения АОЗ и ДОТ с целью уменьшить дублирование функций, оптимизировать управление и усилить скорость обеспечения войска.

"Синхронизируем подходы. Адаптируем законодательство. Готовим новую модель работы. Чтобы сразу после победы перейти к максимально эффективной системе тылового обеспечения. Это - часть большого плана построения современной армии. И мы воплощаем его уже сегодня", - отметил Умеров.

Глава оборонного ведомства также напомнил, что запущенный в декабре 2023 года Государственный оператор тыла, который является ключевым элементом реформы оборонных закупок, за время работы обеспечил прозрачность и экономию в более 26 миллиардов гривен, привлечение новых поставщиков и запуск современной ИТ-системы DOT-Chain.