Трамп заявил, что тарифы сделают США "очень богатыми"

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время его второго срока уже достигнуто "очень много замечательных вещей", в частности внедрение тарифов, которые "сделают США очень богатыми".

Источник: об этом он заявил в четверг, 1 мая, пишет "Европейская правда"

Детали: Трамп подчеркнул, что введенные им тарифы сделают США "очень богатыми". Он также выразил уверенность в том, что за время его второго срока уже достигнуто "очень много замечательных вещей".

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"Мы сможем выплачивать долги и очень существенно снизим ваши налоги, потому что будет поступать огромное количество средств", – заявил Трамп.

Он также сообщил, что уже готовится новый пакет налоговых сокращений, который он назвал "большой прекрасной сделкой".

Президент США ввел 25-процентные тарифы против Канады и Мексики, крупнейших торговых партнеров США, утверждая, что соседи США не делают достаточно для сдерживания потока нелегальных наркотиков в страну.

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Он также недавно ввел 10-процентный базовый тариф почти на весь импорт и объявил еще более высокие пошлины для многих стран – хотя большинство из них пока находятся на паузе, за исключением Китая, который в настоящее время облагается 145-процентной пошлиной.

24 апреля коалиция из 12 штатов США подала иск против администрации Трампа из-за объявленных им "незаконных пошлин".

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